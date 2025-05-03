Экс-начальнику главного кадрового управления Минобороны генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову и бизнесмену Леве Мартиросяну предъявлено обвинение во взяточничестве в окончательной редакции, вину они не признали. Следствие по их уголовному делу завершено, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Обвиняемые и их защитники приступили к ознакомлению с материалами дела, которое насчитывает более 40 томов», — рассказал собеседник агентства.

Следствие считает, что при непосредственном содействии Кузнецова Мартиросян смог заключить с Краснодарским высшим военным училищем (КВВУ) госконтракты и договоры об оказании гостиничных услуг более чем на 372 млн рублей, а взамен купил генералу землю и дом в Краснодаре. Участок и постройки на нем были оформлены на супругу Кузнецова, говорится в материалах уголовного дела.

Юрий Кузнецов родился 7 марта 1969 года в Рузаевке Мордовской Республики. В 1990 году он окончил Краснодарское высшее военное училище им. генерала армии Штеменко, а спустя восемь лет — Военную академию ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого. В 2005 году Кузнецов выпустился из Военной академии Генштаба российской армии, после чего проходил службу на различных должностях службы защиты государственной тайны. Согласно сайту Минобороны России, Кузнецов был награжден орденом Александра Невского, орденом «За военные заслуги», орденом Почета и другими медалями. Он является заслуженным военным специалистом и кандидатом технических наук.

По данным следствия, Мартиросян познакомился с генералом, когда тот руководил продовольственной службой отдела материального обеспечения училища, а контракты с его помощью смог получить, поскольку затем Кузнецов возглавил 8-е управление Генштаба Вооруженных сил РФ и был уполномочен решать вопросы по расселению курсантов КВВУ.

Адвокат Мартиросяна подтвердил, что следственные действия по уголовному делу завершились. Он также сообщил, что 30 апреля по ходатайству следствия Московский городской суд продлил срок содержания бизнесмена под стражей на три месяца. «Нам предъявлены обвинения в окончательной редакции. Вину не признаем», — добавил защитник предпринимателя Артем Раевский.

По словам адвоката, в окончательной редакции обвинения нет никаких изменений по сравнению с предыдущей версией, и квалификация действий фигурантов осталась прежней: Кузнецову вменяют получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а Мартиросяну — дачу взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

О задержании Кузнецова стало известно 13 мая 2024 года от военблогеров, на следующий день эту информацию подтвердили в Следственном комитете, тогда же арестовали и Мартиросяна. В ходе следствия СМИ предполагали, что в деле может появиться эпизод взятки от другого бизнесмена. Суд по ходатайству СК арестовал активы генерала на 300 млн рублей. Защита пыталась добиться, чтобы его перевели под домашний арест, но не смогла.