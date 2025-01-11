Бывший пресс-секретарь экс-главы Сирии Камаль Сакр рассказал в подкасте Mazej телеканала Al Arabiya, что в декабре Башар Асад несколько раз безуспешно пытался связаться с президентом России Владимиром Путиным. По утверждению Сакра, он в том числе хотел добиться разрешения использовать базу Хмеймим для передачи иранской военной помощи сирийской армии.

По словам Сакра, первый раз Асад пытался выйти на связь с Путиным 4 декабря, а на следующий день повторил попытку, которая вновь оказалась безуспешной. Не получив ответа, бывший сирийский президент обратился к спецпредставителю по Сирии Александру Лаврентьеву и попросил его посодействовать установлению контакта с Кремлем. В ответ Лаврентьев заявил, что российский лидер не может выйти на связь, поскольку находится с визитом в Беларуси.

6 декабря 2024 года Владимир Путин побывал с официальным визитом в Минске, где вместе с белорусским президентом Александром Лукашенко подписал договор о гарантиях взаимной безопасности двух стран.

По словам Сакра, Асад чувствовал себя «изолированным и одиноким» после нескольких безуспешных попыток связаться с российским президентом.

Кроме того, бывший сирийский глава несколько раз переносил свое телевизионное выступление. Экс-пресс-секретарь Асада пояснил, что тот подготовил речь примерно на 400 слов и «очень нервничал». Изначально Асад якобы планировал выступить 5 декабря, затем дважды менял дату, а в последние часы перед отъездом из Сирии и вовсе отменил обращение к народу.

Уехать из страны, по словам Сакра, политику помогал российский военный атташе, которого он принял в президентском дворце после полуночи 8 декабря. Сначала Асада доставили в аэропорт Дамаска, оттуда — в аэропорт Хмеймим и на российскую базу в Латакии, а после — в Россию. В Хмеймиме тот провел несколько часов в ожидании прибытия борта для эвакуации, утверждает его бывший пресс-секретарь.

В конце ноября 2024 года сирийские повстанцы начали наступление на правительственные силы в провинциях Идлиб и Алеппо. К началу декабря оппозиция вошла в Дамаск и объявила о падении режима. Башара Асада и его семью эвакуировали в Москву.

В своем обращении, опубликованном спустя неделю после взятия Дамаска, Асад заявил, что не планировал покидать страну, уходить в отставку и просить убежища в других странах, но оставаться на посту президента после захвата власти «террористами» он посчитал бессмысленным.

Асад утверждал, что находился в Дамаске вплоть до раннего утра 8 декабря, но после вторжения туда повстанцев перебрался в Латакию «в координации с российскими союзниками для наблюдения за боевыми операциями». Из страны он уехал вечером того же дня, говорится в заявлении бывшего сирийского лидера.

В Кремле после падения режима Асада заявили, что Россия в свое время помогла Сирии стабилизировать ситуацию в республике, приложив к этому «очень много усилий», и выполнила тогда свою миссию.

Во время прямой линии 19 декабря Путин упомянул, что после приезда Асада в Москву еще не виделся с ним лично, но такая встреча должна состояться в ближайшее время. Тем не менее в конце декабря помощник российского главы Юрий Ушаков признал, что пока не в курсе, когда она произойдет.