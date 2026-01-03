Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, включая военные объекты, сообщила журналист CBS News Дженнифер Джейкобс.

«Президент Трамп отдал приказ о нанесении ударов по объектам внутри Венесуэлы, включая военные объекты, сообщили американские официальные лица, поскольку администрация рано утром в субботу усилила свою кампанию против режима президента [Венесуэлы] Николаса Мадуро», — написала Джейкобс в X.

Официально Вашингтон не объявлял о начале военной операции. Пресс-секретарь армии США подтвердила сообщения о взрывах в Каракасе, при этом отказалась прокомментироввать возможную причастность Штатов к произошедшему, сообщает The New York Times.

Ранее президент Колумбии Густаво Петро заявил, что столица Венесуэлы Каракас подверглась ракетному обстрелу. Associated Press писало, что не менее семи взрывов были слышны в городе около 2:00 (9:00 мск). Также сообщается, что над столицей было замечено неидентифицированное воздушное судно. Жители разных кварталов выбежали на улицы, некоторых из них можно заметить с расстояния в разных районах Каракаса, отмечает агентство.