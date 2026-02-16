ДТП произошло в Амурской области на 1155-м километре автодороги «Амур», погибли четыре человека и еще трое получили травмы. Об этом говорится в сообщении региональной Госавтоинспекции.

«Причиной ДТП стал выезд водителя Toyota Voxy на полосу, предназначенную для встречного движения», — сообщили в ведомстве.

В результате аварии погиб водитель Toyota Voxy 1972 года рождения и трое его пассажиров (1983, 1989, 1984 годов рождения).

В Toyota Land Cruiser, с который столкнулся Toyota Voxy, пострадали водитель и двое пассажиров, они госпитализированы.

10 февраля в результате столкновения «Газели» и автокрана-эвакуатора на трассе в Амурской области погиб один человек и четверо пострадали. По данным региональной прокуратуры, водитель «Газели» не выдержал дистанцию до впереди идущего автокрана-эвакуатора и столкнулся с ним.