Таганский суд Москвы в понедельник рассмотрит четыре административных протокола, составленных в отношении Telegram, Twitch, Likee и Pinterest. Как сообщает «Интерфакс», компаниям вменяют неисполнение обязанностей владельца социальной сети (ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает штраф до 4 млн рублей.

Как сообщили в суде, каждому из сервисов грозит штраф в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. В Роскомнадзоре ранее заявляли, что Telegram, работу которого в России начали ограничивать в августе прошлого года, по-прежнему не исполняет требования российского законодательства. Ведомство отмечало, что ограничения в отношении мессенджера будут действовать до выполнения этих требований.

В течение последних лет российские суды неоднократно привлекали к административной ответственности крупнейшие интернет-сервисы, в том числе Google, Telegram, Amazon, Facebook*, Twitter, TikTok, Wikimedia Foundation и Twitch. В феврале 2026 года Таганский районный суд Москвы оштрафовал Telegram Messenger Inc. на 10,8 млн рублей по двум административным протоколам за отказ удалить запрещенную в России информацию. С начала 2026 года в судебной картотеке значатся восемь административных дел в отношении Telegram.

* Деятельность корпорации Meta по реализации продуктов Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена