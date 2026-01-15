Музыкальный журналист, писатель, историограф уральского рока Дмитрий Карасюк рассказал, что хотел бы установить в Екатеринбурге памятный знак в честь Свердловского рок-клуба в виде «рок-каменюк». В беседе с RTVI он отметил, что в случае реализации идеи в список может попасть от 10 до 20 известных уральских рок-групп. «Дедушка уральского рока» Александр Пантыкин заявил RTVI, что хотя речь идет лишь о проекте, он поддерживает его.

«Нагромождение рок-каменюк»

О своем замысле Карасюк рассказал в эфире ОТВ. По его словам, памятный знак, представляющий собой несколько гранитных глыб, наваленных друг на друга, следует установить на углу улиц Володарского и Антона Валека, рядом со зданием бывшего Дома культуры «Профинтерн» (Володарского, 9), где раньше располагался легендарный Свердловский рок-клуб, объединявший такие группы, как «Чайф», «Агата Кристи», «Наутилус Помпилиус» и другие.

«Одно из значений английского слова “рок” — это скала. Так вот. Это [памятный знак] огромные гранитные глыбы, сваленные в некую кучу, отдаленно напоминающие наши “Каменные палатки” [памятник природы в Екатеринбурге]. В верхнюю глыбу воткнута гитара, гриф которой указывает на окно комнаты 64 в ДК имени Свердлова, где и располагался в течение пяти лет Свердловский рок-клуб. От воткнутой в верхнюю глыбу гитары расходятся прорезанные в гранитной глыбе трещины, которые символизируют потрясение, испытанное и уральской, и советской культурой от результатов деятельности групп, входивших в свердловский рок-клуб», — отметил он.

После этого на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Карасюк сообщил, что речь идет пока только о концепции, а не о «решенном деле». Журналист рассказал, что идея об установке такого монумента появилась у него еще в 2018 году, а его дочь Екатерина «набросала несколько эскизов».

«Памятный знак хотелось бы установить у здания бывшего ДК Свердлова на улице Володарского, 9. По замыслу он представляет собой несколько грубо обработанных гранитных глыб, наваленных друг на друга, и напоминает “Каменные палатки” на Шарташе. Кстати, слово rock можно перевести и как “каменюка”. Нагромождение этих рок-каменюк символизирует Уральские горы», — уточнил автор идеи.

Он повторил, что в верхний камень, по замыслу, будет «воткнута» гитара, от которой по остальным валунам «расползаются прорезанные по камню трещины», которые символизируют собой «потрясения в культурной жизни города и страны, связанные с творчеством групп рок-клуба».

«Под гитарой на камне крупно выгравирована хулиганистая надпись в стиле “Киса и Ося здесь были”, как бы намалеванная широкой кистью: “Здесь был рок”», — сообщил Карасюк.

На нижние плиты нанесут гравировки с названиями самых известных рок-групп и QR-коды, перейдя по которым посетители смогут узнать подробную информацию об исполнителях.

«По глыбам можно будет лазать и детям, и взрослым, фотографируясь рядом с гитарой. Памятный знак имеет все шансы стать еще одной интерактивной достопримечательностью Екатеринбурга», — считает журналист. Автор проекта отмечает, что особых затрат его реализация не потребует.

Здание сейчас принадлежит Екатеринбургской епархии и находится на реконструкции. Однако Карасюк нашел выход из ситуации: он предложил расположить композицию на муниципальной земле.

«Судя по кадастровому плану, лишь узкая полоска земли вдоль стен относится к зданию. Памятный знак вполне может быть размещен на углу улиц Володарского и Антона Валека, на территории, принадлежащей городу. Подчеркиваю, пока это не более чем идея, предложенная для обсуждения», — добавил он.

Также историограф уральского рока представил эскизы памятного знака, которые были созданы его дочерью.

В Екатеринбурге уже есть скульптура, установленная по предложению Карасюка — бронзовый Зайка в сквере возле гимназии №9, посвященный детям, эвакуированным на Урал в годы Великой Отечественной войны.

В сентябре 2025 года издание 66.ru писало, что в бывшем здании Свердловского рок-клуба планируется разместить православный духовно-просветительский центр с кружками и творческими объединениями для детей и взрослых, а также концертным залом. Одним из элементов будущего пространства станет мемориальная комната, посвященная истории рок-клуба. Однако окончательное решение о будущем использовании помещений пока не принято.

В этом году Свердловскому рок-клубу исполняется 40 лет. В честь этого в Екатеринбурге 2026-й объявлен Годом уральского рока. Ранее Карасюк предложил несколько инициатив к юбилею: трамвайный рок-марафон с концертом новых музыкальных групп на открытой трамвайной платформе, «Ночь кино» с просмотром фильмов про уральский рок на открытых площадках и запуск аудиогидов по рок-Екатеринбургу в общественном транспорте, записанных, например, Владимиром Шахриным («Чайф») или Вадимом Самойловым («Агата Кристи»).

«Нет никакого списка»

В беседе с RTVI Карасюк заявил, что идея скульптуры пришла сама собой, в том числе с учетом его музыкального прошлого.

«Не знаю, что служит мотивом идеи. Идея сама и служит мотивом. Я написал несколько книг об уральском роке. Я был в рок-клубе с момента его основания, это и послужило мотивом идеи. <> Памятник — это миниатюрная “Каменная палатка”, миниатюрная уральская гора. Гитара, надписи — мне кажется, это все лежит на поверхности. Ничего такого сложного, никаких сложных ассоциаций нет», — сообщил он.

Несмотря на то, что на эскизах были указаны названия популярных уральских рок-коллективов «Агата Кристи», «Настя», Nautilus Pompilius, «Смысловые галлюцинации», «Чайф» и другие, сам Карасюк подчеркнул, что нет никакого списка групп, который будет указан на памятном знаке, если проект реализуют.

«Нету никакого списка. <…> В мою рок-энциклопедию вошли 45 групп. Конечно, не все они должны быть на памятнике. Да нет, это тоже список, лежащий на поверхности. Их там, не знаю, около 10-15-20», — сообщил он.

На вопрос, обсуждал ли он с кем-то из уральских музыкантов этот проект, историограф ответил отрицательно: «Нет, не обсуждал».

«В дело должны вступить профессионалы»

«Дедушка уральского рока», сооснователь Свердловского рок-клуба, заслуженный деятель искусств РФ, председатель Свердловского отделения Союза композиторов России и лидер группы «Урфин Джюс» Александр Пантыкин в беседе с RTVI подчеркнул, что пока речь идет только о концепции.

Он отметил, что «по-настоящему всё делается не так»: сначала нужно выбрать место для скульптуры, затем обсудить его с дизайнерами, скульпторами, художниками, архитекторами, чтобы те сказали, подходит оно или нет.

«Очень много вопросов, которые связаны с логистикой города. Это же не просто так. Во-вторых, когда будет выделено место и городские власти подтвердят, что оно готово, художники должны нарисовать проект. Думаю, что должен быть объявлен кастинг, условно говоря, для скульпторов. Потом надо провести конкурс на лучший памятник, чтобы в этом конкурсе участвовали, наверное, рокеры, любители рок-н-ролла и так далее. И когда уже выберут что-то, уже объявлять, что на этом месте будет стоять памятник», — пояснил Пантыкин.

Он добавил, что до момента, пока это не произойдет, нет никакого смысла что-либо обсуждать и «что-то такое из себя строить, как будто это уже решенный вопрос».