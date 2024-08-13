У Вооруженных сил Украины (ВСУ) якобы есть еще «много сюрпризов» для России. Об этом заявила депутат Верховной рады (украинского парламента), глава партии «Голос» Кира Рудик в интервью телеканалу Sky News.

По ее словам, украинское наступление на Курскую область проводится с целью показать миру, что Россия «не непобедима».

Отвечая на вопрос о том, не станет ли поддержка Украины со стороны Запада менее надежной из-за того, что страна переходит к наступательным действиям, Рудик заявила, что Киев использует различные средства, чтобы побудить Россию прекратить боевые действия.

«За 2,5 года наши западные партнеры не смогли оказать достаточного давления на Россию <…>, поэтому мы делаем все, что в наших руках», — сказала депутат.

Киев хочет добиться, чтобы российское руководство «в какой-то момент» приняло решение о выводе войск с территории Украины, отметила Рудик.

В соцсети X она назвала вторжение ВСУ в Курскую область «примером» того, как украинцы «могут и будут защищать свою страну».

Представитель МИД Украины Георгий Тихий на брифинге 13 августа заявил, что Киев не заинтересован в том, чтобы «забирать» себе территории России, в том числе Курскую область. По его словам, Украине «чужое не нужно», ее цель состоит в том, чтобы «защитить жизнь своих людей» (цитата по «Интерфакс-Украина»).

Тихий отметил, что западные страны не разрешают Киеву использовать дальнобойное оружие для ударов по России, из-за чего ВСУ начали наземную операцию на территории, с которой, как он утверждает, наносились удары по Украине.

Вторжение ВСУ в Курскую область началось в ночь на 6 августа, с тех пор в регионе идут бои. Глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов 7 августа отчитался, что продвижение ВСУ вглубь региона остановлено; в Минобороны в последующие дни говорили, что ВС России «продолжают отражать попытку вторжения» украинских войск.

Врио главы Курской области Алексей Смирнов 12 августа доложил главе государства, что ВСУ взяли под контроль 28 населенных пунктов, властям неизвестна судьба около 2 тыс. человек, которые там остались. По словам Смирнова, эвакуации из региона подлежат 180 тыс. человек, уже выехали и эвакуированы примерно 121 тыс. жителей.

В Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и объявлена контртеррористическая операция (КТО). Депутат Госдумы от региона Николай Иванов в беседе с RTVI предварительно подтвердил информацию о том, что куратором КТО в регионе стал помощник Путина Алексей Дюмин.

Издание The Economist со ссылкой на источник в украинском Генштабе рассказало, что ВСУ бросили в Курскую область свои самые боеспособные силы. По всей видимости, «минимальной целью» украинского наступления является отвлечение российских войск с других участков фронта, пишет журнал.