Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не будет подавать в суд на главу комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова из-за «интерпретации слов об «изъятии» вкладов и средств бизнеса в банках». Об этом RTVI сообщил депутат Госдумы Сергей Обухов (КПРФ).

«На закрытой части пленарного заседания состоялось обсуждение ситуации, сложившейся вокруг интерпретации слов Зюганова. Аксаков публично принес извинения Зюганову за то, что он не так понял его фразу», — сказал Обухов.

По его словам, «в ответ Зюганов согласился не подавать в суд иск и обращение в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики».

«Зюганов сказал, что направит свой доклад, с которым выступил на съезде, и все материалы фракции по этому поводу для ознакомления господину Аксакову», — сообщил собеседник RTVI.

UPD: Лидер КПРФ подтвердил RTVI, что Аксаков действительно принес свои извинения: «Извинился публично».

На предвыборном съезде КПРФ Зюганов сообщил, что в банках «в условиях войны» лежат и «обогащают банкиров» 130 трлн рублей — 67 трлн рублей, принадлежащих физлицам, и 63 трлн — предприятиям.

«Они не вкладываются ни в производство, никуда — и даже на победу. Спокойно можно решить эту проблему быстро. И я бы на месте президента решил бы одним указом, в условиях войны имеет право, он — верховный главнокомандующий», — сказал лидер КПРФ.

В беседе с RTVI Аксаков заявил, что тот, кто предлагает изъять вклады граждан, — «враг страны». Он подчеркнул, что изымать вклады и деньги бизнеса из банковской системы «просто смысла нет», так как «деньги, которые находятся на вкладах и так далее, — это ресурс для кредитования экономики, для проведения финансовых операций».

«А если их заморозить, отнять, это значит лишить экономику денег, в чем никто не заинтересован — ни правительство, ни бизнес. Поэтому это бред», — заявил парламентарий.