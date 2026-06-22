Предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова изъять вклады и средства бизнеса из банков для пополнения бюджета является провокацией, заявил RTVI глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

На предвыборном съезде КПРФ Зюганов обратил внимание на то, что в банках «в условиях войны» лежат 67 трлн рублей, принадлежащих физлицам, и 63 трлн предприятий, что суммарно составляет 130 триллионов.

«Это три государственных бюджета лежат и обогащают банкиров», — заявил глава коммунистов.

«Они не вкладываются ни в производство, никуда — и даже на победу. Спокойно можно решить эту проблему быстро. И я бы на месте президента решил бы одним указом, в условиях войны имеет право, он — верховный главнокомандующий», — добавил Зюганов.

В изъятии денег из банковской системы нет смысла, заявил RTVI Анатолий Аксаков.

«Просто смысла нет. Деньги, которые находятся на вкладах и так далее — это ресурс для кредитования экономики, для проведения финансовых операций. А если их заморозить, отнять, это значит лишить экономику денег, в чем никто не заинтересован — ни правительство, ни бизнес. Поэтому это бред», — заявил парламентарий.

По его убеждению, тот, кто предлагает изъять вклады граждан — «враг страны».

«Просто так делать такие заявления это настолько безответственно. И политик такого уровня не имеет права такие заявления делать. Это только враги могут такие заявления делать. Вот с Украины запускают провокации, с Запада запускают. А если наши политики такого уровня такие бредни несут…» — возмутился Аксаков.

При этом глава комитета Госдумы допустил, что «кто-то Зюганова специально использует». Парламентарий убежден, что изымать деньги граждан и бизнеса из банков никто не будет.

«Если власть такие действия предпримет, то она сама себе забьет гвоздь в крышку гроба. То есть это настолько безответственно. Говорю как человек, работающий с финансами: то, что они (коммунисты) делали в советский период, в 90-е годы — это то, как они себе и забили гвоздь в крышку», — заявил Аксаков.