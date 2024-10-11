Депутат Курбанов ответил на угрозу Кадырова объявить ему кровную месть

Замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ризван Курбанов заявил, что не участвовал в подготовке покушения на главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Он опубликовал у себя в телеграм-канале видео с объяснениями после того, как руководитель ЧР пригрозил объявить депутату «кровную месть».

«Официально заявляю, что я никогда не участвовал в подготовке покушения на жизнь уважаемого Кадырова Рамзана Ахматовича. И тому свидетель Всевышний», — заверил Курбанов, подчеркнув, что всегда с глубоким уважением относился к семье Кадыровых.

«Еще со времен, когда очень близко дружил с Ахматом-хаджи (Кадыровым, первым президентом Чечни в составе России. — Прим. RTVI), да смилуется над ним Всевышний. Это был реально очень богобоязненный, сильный, мудрый, мужественный человек, который отдал свою жизнь в борьбе с международным терроризмом», — поделился депутат.

Курбанов назвал Рамзана Кадырова достойным продолжателем дела его отца. «Герой России, который также очень много сделал для восстановления Чечни, для мира на Кавказе и сегодня очень много делает для победы на фронте, для победы над фашизмом», — добавил парламентарий.

Он выразил уверенность в том, что «придет время и справедливость восторжествует». «И те негодяи, которые сегодня вносят вот эти распри, которые пытаются сегодня оговорить [других] — они понесут заслуженное наказание», — заявил Курбанов.

Депутат также прокомментировал обвинения в причастности к скандалу вокруг стрельбы на входе в офис компании Wildberries в центре Москвы, где погибли двое охранников. «Хочу официально заявить, что я не имею никакого отношения к этой компании и не имел никогда. Этому тоже свидетель Всевышний», — подчеркнул Курбанов.

В конце видеоролика он обратился к кавказской молодежи, призвав ее прекратить бурно обсуждать скандальную ситуацию вокруг Wildberries в социальных сетях. «Остепенитесь, остановитесь», — сформулировал депутат свою «большую просьбу» к молодым жителям Кавказа, назвав их поведение «недопустимым».

«Компетентные органы разберутся в этой ситуации, а нам нужно всем сплотиться вокруг нашего национального лидера, Путина Владимира Владимировича, и сделать все для победы над фашизмом», — заключил Курбанов.

События вокруг Wildberries

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что объявит кровную месть членам комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ризвану Курбанову и Бекхану Барахоеву, а также сенатору от Дагестана Сулейману Керимову. Он заявил, что эти парламентарии хотели отобрать бизнес основательницы компании Wildberries Татьяны Ким (Бакальчук) и якобы планировали убить самого Кадырова.

«Известна и сумма, которая за это предлагалась. И если они не докажут обратное, я объявлю им кровную месть!», — заявил чеченский лидер.

О том, что Wildberries планирует слияние с компанией-оператором наружной рекламы Russ, стало известно 18 июня. В конце июля Кадыров выступил с обращением, в котором заявил о попытке «наглого рейдерского захвата» компании со стороны «братьев Левана и Роберта Мирзоян», а также «нескольких известных кавказцев».

Глава Чечни поддержал мужа основательницы компании, Владислава Бакальчука, которому принадлежит 1% акций Wildberries. Супруга Бакальчука заявила, что объединение компаний было согласовано с ее мужем, подала документы на развод и сменила фамилию на девичью.