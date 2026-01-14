В Таиланде 22 человека погибли и более 50 пострадали в результате падения строительного крана на пассажирский поезд. Об этом сообщает The Thaiger, ссылаясь на спасательные службы.

Инцидент произошел 14 января на железнодорожной линии в провинции Накхон Ратчасима (Корат). Подъемный кран упал со стройплощадки прямо на пути в тот момент, когда по ним проходил пассажирский поезд № 21.

По данным СМИ, машинист не успел затормозить, и поезд столкнулся с упавшим краном, после чего в вагонах начался пожар. Издание Khaosod отмечает, что канат крана задел локомотив, из-за чего состав сошел с рельсов.

В трех вагонах находились примерно 190 человек — в основном студенты и жители близлежащих районов, ехавшие из Бангкока в восточную провинцию Убонратчатхани. По предварительной информации, спасатели обнаружили семь тел в первом вагоне. Общее число погибших достигло 22 человек.

Ранения получили 55 пассажиров, среди них есть ребенок. Пострадавших доставили в местную больницу.

Bangkok Post пишет, что железнодорожный мост, с которого рухнул кран, строят в рамках линии Бангкок — Накхон Ратчасима, входящей в состав Тайско-китайской высокоскоростной железной дороги. Этот масштабный региональный проект призван связать Таиланд с Китаем через территорию Лаоса. Сейчас работы находятся на ранней стадии. Ожидается, что полноценное железнодорожное сообщение по новому пути будет запущено к 2030 году.

Напомним, в июне 2025 года в Курской области грузовой поезд упал на автомобильную дорогу с железнодорожного моста, одна из опор которого была повреждена взрывом, а в Брянской области мост рухнул на пассажирский поезд.