Ректор Евразийского международного университета Константин Клименко направил в Нобелевский комитет официальное представление о присуждении основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову Нобелевской премии. По его словам, эту инициативу поддержали еще семь человек, в том числе три ректора.

Клименко написал в своем телеграм-канале, что «абсурдно» обвинять создателя цифровой платформы в том, что преступники могут использовать ее для незаконных действий. По мнению Клименко, Дуров — «выдающаяся личность» и «лидер эры новых цифровых технологий».

«По-моему, Дуров достоин Нобелевской премии. Поэтому я направил официальное представление в Нобелевский комитет о присуждении Павлу Дурову Нобелевской премии», — отметил ректор Евразийского международного университета.

Он добавил, что это представление поддержали «представители ряда университетов и общественных организаций из стран Азии и Африки».

В беседе с РИА Новости Клименко уточнил, что инициативу поддержали «три ректора и четыре члена парламентов». Конкретных имен он не назвал, поскольку, по его словам, в противном случае на этих людей будут оказывать давление.

«Вы же прекрасно понимаете, что творится в мире. К сожалению, агрессивная информационная волна присутствует», — сказал он.

Задержание Дурова

Основателя мессенджера Telegram задержали в парижском аэропорту Ле Бурже вечером субботы, 24 августа. Телеканал TF1 передавал, что отказ Дурова от сотрудничества с правоохранительными органами сделал его подозреваемым в соучастии в преступлениях, совершаемых посредством созданного им мессенджера.

Согласно пресс-релизу парижской прокуратуры, 39-летнего Дурова допрашивают в рамках расследования против неназванных лиц, подозреваемых в различных преступлениях. В релизе упомянуты, в частности, отказ передать информацию властям, соучастие в сбыте наркотиков, в хранении детской порнографии и мошенничестве.

В поездке в Париж основателя Telegram сопровождали телохранитель и некая девушка — предположительно, 24-летняя коуч по криптовалютам Юлия Вавилова. Обоих после допроса отпустили, сообщила газета Le Figaro.

Срок задержания самого Дурова продлили до среды, 28 августа. По истечении этого срока предпринимателя либо отпустят, либо выдвинут ему обвинения и заключат под стражу, пишет France-Presse (AFP).

В Кремле 27 августа заявили, что дело Дурова можно будет считать политическим, если Франция не подкрепит выдвинутые против него обвинения «серьезной доказательной базой». Президент Франции Эмманюэль Макрон отрицает политическую подоплеку дела.

Павел Дуров — гражданин России, ОАЭ, Франции, а также карибского государства Сент-Китс и Невис. Официальный представитель МИД России Мария Захарова 25 августа говорила, что Москва направила ноту с требованием о доступе к россиянину, но Париж «в качестве основного» воспринимает его французское гражданство.