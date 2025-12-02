Конфликт на Украине будет продолжаться еще много лет, если не заключить соглашение, хотя оно и «всем не понравится». Такое мнение в разговоре с «Новини Live» высказал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, Киев сейчас находится в ситуации, «когда у России есть возможности нас уничтожать, а мы — недостаточно сильные, чтобы полностью себя обезопасить».

Бывший министр подчеркнул, что, если соглашение, которое «всем не понравится», не будет достигнуто, но зафиксирует состояние тактического поражения и стратегической победы, тогда еще «будет много лет война».

«Будет как есть и еще хуже», — пояснил Кулеба.

Он добавил, что каждый гож линия фронта будет двигаться, так как у обеих сторон конфликта есть ресурсы на продолжение боевых действий.

Изначальный мирный план США по урегулированию конфликта на Украине, состоявший из 28 пунктов, предусматривал, в частности, признание Крыма, Донецка и Луганска де-факто российскими территориями, вывод украинских войск с оставшихся под их контролем районов Донбасса, а также законодательно закрепленный отказ Киева от вступления в НАТО. После женевской встречи план был сокращен до 22 пунктов.

Bloomberg писал, что изъятые положения будут оформлены в виде отдельных документов для последующего рассмотрения. Украинская сторона, в свою очередь, предупредила, что не согласится на потерю территорий, пока президент Владимир Зеленский остается главой государства. После заявления об этом у руководителя офиса главы государства Андрея Ермака прошли обыски по коррупционному делу.

Президент России Владимир Путин в свою очередь отмечал, что американские предложения могут лечь в основу урегулирования, однако «нужно все положить на дипломатический язык».

30 ноября и 1 декабря во Флориде состоялись переговоры американской и украинской делегаций. 2 декабря с президентом России встретится спецпосланник президента США Стив Уиткофф.