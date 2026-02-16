Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут прятать цеха по производству дронов под землей или прикрываясь бывшими пионерскими лагерями, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он допустил, что часть таких объектов находится в западной части страны.

По его словам, даже крупные и дальнобойные дроны можно собирать на небольших объектах, не похожих на промышленные. Эксперт считает, что украинские военные могут собирать БПЛА как под землей, так, например, и на территории бывших пионерских лагерей.

Дандыкин не исключил, что цеха по сборке дронов могут находиться в бывших советских бункерах и замаскированных командных пунктах.

«Они, судя по всему, накопили БПЛА, и начались массированные налеты. Надо бить по ним превентивно. Речь еще идет и о полном уничтожении ПВО ВСУ, им недавно деньжат подкинули», — заключил эксперт.

В ночь на 15 февраля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о массированной атаке БПЛА на регион. По данным краевого оперштаба, удары фиксировались с 21:10 14 февраля по 04:01 15 февраля.

Глава региона сообщил о двух раненых, которых оперативно госпитализировали. Самая сложная ситуация, по словам Кондратьева сложилась в поселке Волна, где дроны повредили с нефтепродуктами, склад и терминалы.

Ранее заместитель командующего Воздушными силами Украины Павел Елизаров в интервью The Atlantic заявил, что российские БПЛА в конце 2025 года уничтожили завод по производству дронов для спецподразделения в составе Национальной гвардии Украины — Lasar’s Group.

Ущерб, по его словам, составил около $35 млн. Кроме того, удар российской армии уничтожил крупный склад оружия на предприятии.

Минобороны России неоднократно сообщало об ударах по производствам дронов на территории Украины. В ведомстве подчеркивают, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам украины и связанной с ними инфраструктуре.