В результате ночной массированной атаки БПЛА на Краснодарский край пострадали два человека и загорелся резервуар с нефтепродуктами. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

По его данным, силы ПВО сбивали украинские дроны с позднего вечера и на протяжении всей ночи. В оперативном штабе о первой угрозе сообщили 14 февраля в 21:10, а о последней — в 04:01 утра.

«По имеющейся сейчас информации ранены два человека — их оперативно госпитализировали», — написал Кондратьев.

Кроме того, в результате атаки БПЛА началось несколько пожаров, которые тушили 126 человек и 34 единицы техники.

По словам Кондратьева, в частном доме в Сочи выбило окна и задело систему отопления, а в селе Юровка была повреждена котельная.

Самая сложная ситуация, по словам Кондратьева, сложилась в поселке Волна. Там повреждения получили резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы.

Shot со ссылкой на местных жителей сообщает, что наиболее активно взрывы начали греметь после 22:00. В Адлере, по данным телеграм-канала, от звуковой волны у некоторых машин, стоящих во дворах сработала сигнализация.

В аэропорту Сочи вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. По данным «Осторожно, новости», было задержано более 30 рейсов. Сейчас, как уточняют в пресс-службе воздушной гавани, все ограничения сняты. По данным 93.ru, всю ночь был перекрыт Крымский мост.

Всего, по информации Минобороны России, за ночь были сбиты 68 украинских беспилотников над акваторией Азовского моря, территориями Краснодарского края, Республики Крым, Курской области, Ставропольского края и акваторией Черного моря.