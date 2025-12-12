Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал идею о введении моратория на удары по портам и энергообъектам, расположенным на территории России и Украины. Об этом он заявил на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, которая прошла 12 декабря в Туркменистане.

Эрдоган заявил, что усилия по прекращению конфликта между Украиной и Россией путем установления «справедливого и прочного мира» имеют большую ценность. Турецкий лидер уверен, что страны могут добиться прогресса в переговорном процессе в областях, «имеющих практическую выгоду для обеих сторон». В частности, «полезным», по его мнению, могло бы стать прекращение огня по портам и энергетическим объектам.

Президент Турции добавил, что его страна «внимательно следит» за переговорами по Украине, направленными на «прекращение [конфликта]». Кроме того, Эрдоган в очередной раз выразил готовность принять представителей обеих стран на турецкой территории в любом формате.

Турция неоднократно предлагала себя в роли посредника и площадки для переговоров по российско-украинскому конфликту. Среди прочего, в октябре американский лидер Дональд Трамп говорил о том, что рассчитывает на влияние Эрдогана в диалоге между Москвой и Киевом. По словам президента США, турецкого лидер может сыграть важную роль в урегулировании конфликта, поскольку он находится в хороших взаимоотношениях с российским главой. «Про Украину я ничего не могу сказать, но его уважает Путин», — утверждал Трамп.

В октябре Путин и Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили российско-турецкие отношения, а также ситуацию на Украине и Ближнем Востоке. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал встречу Путина и Эрдогана, прошедшую 12 декабря, «обстоятельной».

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями по украинским делам, по региональным делам, по международным делам», — подчеркнул он.

Помимо этого, Песков отметил, что Россия приветствует желание Турции оказывать содействие по мирному урегулированию российско-украинского конфликта.