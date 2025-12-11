Президент России Владимир Путин встретится с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уточнил, что встреча пройдет в пятницу, 12 декабря, в Ашхабаде. Путин отправится в столицу Туркменистана для участия в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета республики.

В октябре Путин и Эрдоган провели телефонный разговор. Главы государств обсудили российско-турецкие отношения, а также ситуацию на Украине и Ближнем Востоке.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Эрдоган способен сыграть важную роль в урегулировании конфликта России и Украины, потому что его «уважает Путин».