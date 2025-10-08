Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудили отношения между странами, а также ситуацию на Украине и Ближнем Востоке. Об этом сообщают Anadolu Ajansı со ссылкой на Управление по связям при Администрации президента Турции и пресс-служба Кремля.

В ходе беседы стороны затронули текущее состояние двусторонних турецко-российских отношений, а также обменялись мнениями по региональной и международной повестке. Особое внимание было уделено ситуации на Ближнем Востоке и конфликту между Россией и Украиной.

Эрдоган подчеркнул, что Анкара продолжит дипломатические усилия по достижению «справедливого и устойчивого мира» между Москвой и Киевом. Он также заявил о приверженности Турции к прекращению огня в секторе Газа и содействию доставке гуманитарной помощи.

Турецкий лидер поздравил Путина с днем рождения и передал свои наилучшие пожелания.

Как отметили в пресс-службе Кремля, главы государств условились поддерживать дальнейшие контакты.