Президент США Дональд Трамп уверен, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган способен сыграть важную роль в урегулировании конфликта на Украине, т.к. его уважает Владимир Путин. Об этом американский лидер заявил журналистам на борту самолета Air Force One, сообщает Anadolu Ajansı.

«Эрдоган может. Его уважает Россия. Про Украину я ничего не могу сказать, но его уважает Путин», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов о том, кто из мировых лидеров может способствовать прекращению боевых действий.

Американский президент добавил, что находит общий язык с «сильными политиками», назвав Эрдогана своим другом.

Трамп рассчитывает на влияние Эрдогана в диалоге между Москвой и Киевом. По его словам, глава Турции поддерживает отношения с обеими сторонами конфликта и уже проявлял себя как посредник в сложных международных вопросах.

Ранее американский лидер неоднократно упоминал, что считает возможным мирное урегулирование конфликта, если все стороны будут готовы к переговорам. По данным РБК, он также подтвердил, что планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме в ближайшие дни, чтобы обсудить пути деэскалации.

Между тем в Кремле заявили, что пока не вели переговоров с Анкарой по вопросу украинского урегулирования, пишет ТАСС. Как уточнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на данный момент контакты между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом по этой теме не планируются, но согласовать такой разговор можно «очень быстро».