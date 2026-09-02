Совет ЕС решил ввести временные торговые меры в поддержку Армении на фоне ограничений со стороны России. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

Речь идет о послаблениях в отношении примерно 80% армянского экспорта. Принятые меры затронут почти 99% экспорта свежих фруктов, овощей и растений из Армении в Россию, а также более 91% безалкогольных и крепких спиртных напитков, уточнили в Совете.

ЕС на два года приостановит действие импортных пошлин на широкий ассортимент армянской продукции, включая отдельные сельскохозяйственные товары, на которые распространяются тарифные квоты.

Льготное соглашение также включает меры защиты европейского рынка от возможного негативного влияния, заявили в Совете ЕС. Ожидается, что Европарламент одобрит предложение без поправок на пленарном заседании в сентябре.

В ЕС добавили, что преференции действуют при соблюдении Арменией Соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве и Правил определения страны происхождения товаров. Ереван также не должен ограничивать импорт из ЕС.

«Европа поддерживает Армению и ее народ, выбравший четкий путь реформ и более тесного сотрудничества с Евросоюзом. Сегодняшнее решение посылает ясный сигнал: в случае экономического принуждения ЕС ответит», — заявила Хелен Макэнти, министр иностранных дел и торговли председательствующей в Совете ЕС Ирландии.

Россия с мая ввела ограничения на ввоз товаров из Армении, в том числе цветов, коньяка и вина, рыбы, минеральной воды, овощей, зелени, ягод, фруктов и сухофруктов, молочной продукции.

Москва призывает Армению как можно скорее определиться с выбором между ЕС и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), предупреждая, что евроинтеграция лишит республику экономических выгод.

В очередной раз речь об этом велась 1 сентября на встрече президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).