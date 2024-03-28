Росфинмониторинг внес в перечень террористов фигурантов дела о теракте в «Крокусе Сити Холле», передает ТАСС.

В реестре Росфинмониторинга появились четверо фигурантов дела о вооруженном нападении на «Крокус», которых следствие считает непосредственными исполнителями теракта: Далержона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.

Четверых предполагаемых исполнителей теракта в «Крокусе» арестовали в ночь на 25 марта. Каждому из них грозит пожизненное лишение свободы. 28 марта ТАСС и телеграм-канал Baza сообщили, что напавшие на «Крокус» находились под воздействием наркотических или психотропных веществ.

Помимо предполагаемых исполнителей теракта, также арестованы четверо подозреваемых в пособничестве. Всего в рамках дела об атаке на «Крокус» были задержаны 11 человек, сообщала ФСБ.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холле» произошел теракт. В здание ворвались вооруженные люди, которые открыли стрельбу и подожгли помещение, после чего скрылись. Пожар удалось потушить спустя сутки после трагедии.

По последним данным, число погибших при теракте в «Крокусе» составляет не менее 140 человек, пострадавших — 360. Десятки пострадавших остаются в больницах. СК получил 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных или близких людей в результате теракта. В ведомстве отметили, что уже опознано 84 тела.