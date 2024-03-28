Президент России Владимир Путин не приехал на место теракта в «Крокус Сити Холле» в первые дни после трагедии, потому что такая поездка могла бы помешать работе оперативных служб. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, слова которого приводит телеграм-канал радиостанции «Маяк».

«С первых минут этого ужасного теракта предпринимались все меры, которые надлежит принимать в таких ситуациях <…> В эти дни осуществление каких-то ознакомительных поездок совершенно нецелесообразно, потому что это просто препятствовало бы штабной работе, которая была организована на месте», — заявил представитель Кремля.

Есть ли в ближайших планах президента поездка к месту трагедии, Песков не уточнил.

Также пресс-секретарь главы государства ответил на вопрос о возможности встречи Путина с родственниками пострадавших и погибших в теракте. «Если какие-то контакты будут необходимы, мы вас проинформируем соответствующим образом», — сказал Песков.

Реакция Путина на теракт в «Крокусе»

Вечером 22 марта, когда произошло вооруженное нападение на «Крокус Сити Холл», Песков сообщил, что Путин получил доклад о теракте в первые же минуты после случившегося. В ночь на 23 марта представитель Кремля рассказал, что президент заслушал доклады о ситуации и ходе расследования от глав ФСБ, МВД, СК, Росгвардии, МЧС, Минздрава, а также от вице-премьера Татьяны Голиковой и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Голикова, в частности, заявила, что Путин пожелал всем пострадавшим в результате теракта выздоровления и передал благодарность врачам.

Впервые российский президент публично высказался об атаке на «Крокус» днем 23 марта. Путин назвал произошедшее «кровавым, варварским террористическом актом» и привел данные ФСБ, согласно которым в рамках расследования были задержаны 11 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта. Президент отметил, что террористы направлялись в сторону Украины, где «для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы».

24 марта пресс-служба Кремля сообщила, что Путин поставил свечу за упокой погибших при теракте в церкви на территории своей резиденции в Ново-Огарево.

25 марта Путин заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» был совершен руками радикальных исламистов, но допустил, что «это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима».

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что изначально террористы ехали в Беларусь, но в итоге направились в сторону Украины, поскольку поняли, что им не удастся попасть в республику из-за усиления мер безопасности на границе.