В Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов (СПбГУП) прошли обыски, в ходе которых была изъята финансовая документация. Об этом сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на источник, близкий к учебному заведению.

Оперативные мероприятия могут быть связаны с заведенным ранее уголовным делом по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Поводом послужила внутренняя проверка, проведенная временным руководством вуза после отстранения ректора Александра Запесоцкого.

Проверка не обнаружила документального подтверждения целевого расходования 26,9 млн рублей в период с марта 2021 по февраль 2025 года, когда университетом руководил Запесоцкий. Эти средства представляют собой бюджетные субсидии, выделенные Минобрнауки и Минтрудом на научную деятельность.

Эти обыски являются продолжением масштабного дела, которое развивается с сентября. В октябре Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о возврате государству имущества СПбГУП.

Следствие считает, что имущественный комплекс вуза был незаконно переведен в собственность Федерации независимых профсоюзов (ФНПР), а экс-ректор использовал его в личных целях для обогащения. Сам Запесоцкий вину отрицает.

Согласно позиции надзорного ведомства, Запесоцкий и представители ФНПР намеренно перевели университет на коммерческую основу, сохраняя при этом доступ к государственному финансированию. Для легализации этого процесса в 2009—2014 годах ими были инициированы судебные разбирательства.

Генпрокуратура указывает на несоответствие в отчетности: при ежегодной выручке около 1 млрд рублей, формируемой за счет платы за обучение, вуз отчитывался перед налоговой службой об убытках, что позволяло ему претендовать на государственные субсидии.

Запесоцкому вменяются в вину и другие финансовые злоупотребления. В частности, по версии следствия, экс-ректор брал многомиллионные кредиты под залог университетского имущества, а в период с 2022 по 2025 год незаконно распорядился средствами СПбГУП, предоставив займы своему сыну на общую сумму 48 млн рублей. Образовавшиеся из-за этих операций расходы университета впоследствии покрывались за счет государственных субсидий.