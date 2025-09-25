На основании определения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) Александр Запесоцкий отстранен от своей должности. Такое решение было принято в качестве обеспечительной меры по иску Генеральной прокуратуры России.

На период отстранения временное исполнение обязанностей ректора возложено на Евгения Лубашева, который является директором Санкт-Петербургского техникума отраслевых технологий, финансов и права.

Параллельно суд наложил на университет ряд запретов: СПбГУП не вправе заключать с Запесоцким какие-либо договоры внутреннего заместительства или срочные трудовые договоры, а также запрещено передавать ему любые документы, связанные с деятельностью вуза.

Суть претензий Генпрокуратуры, изложенных в исковом заявлении, заключается в том, что, по версии надзорного ведомства, университет был незаконно передан в собственность Федерации независимых профсоюзов России.

Кроме того, прокуратура утверждает, что Запесоцкий «на протяжении десятилетий» использовал имущество и ресурсы вуза «для личного обогащения», источником которого называются средства от платного обучения студентов и субсидии из федерального бюджета. В связи с этим Генпрокуратура требует вернуть имущество учебного заведения в государственную собственность.

Как ранее сообщало издание «Фонтанка» со ссылкой на обращение ведомства в суд, одной из причин для принятия срочных мер являются опасения прокуратуры, что Запесоцкий может использовать студентов и сотрудников университета для организации протестных акций. В связи с этим ведомство просило суд ускорить рассмотрение дела.

Позиция университета по данному иску, озвученная в комментарии для РБК, полностью отрицает предъявленные обвинения. В СПбГУП заявили, что вуз не обладает и не пользуется государственным имуществом, а ректор Запесоцкий всегда декларировал свои доходы. Там подчеркнули, что «никем и никогда не было установлено» фактов использования средств в личных целях.

В качестве аргумента о добросовестности университета было приведено напоминание о том, что в разное время в вузе работали три прокурора Санкт-Петербурга, а первым деканом юридического факультета был действующий глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.