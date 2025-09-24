Генпрокуратура обратилась в суд с ходатайством об ускорении рассмотрения дела о возврате имущества Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) в государственную собственность. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на обращение ведомства к суду.

Основанием для обращения стали опасения надзорного органа относительно возможных протестных акций со стороны студентов, которые, по его информации, могут быть организованы ректором вуза Александром Запесоцким.

Как следует из текста обращения, направленного в суд, Генпрокуратура полагает, что во время ранее анонсированной пресс-конференции ректор намерен призвать сотрудников и студентов университета к участию в несанкционированных публичных мероприятиях протестного характера в свою поддержку.

Кроме того, в обращении утверждается, что руководство университета распространяет среди учащихся недостоверную информацию о якобы предстоящем отзыве лицензии у вуза, за которым могут последовать прекращение образовательного процесса, расторжение договоров с студентами и последующее выселение из общежитий более 800 учащихся.

Генпрокуратура считает, что ускорение судебного процесса необходимо для предотвращения возможной дестабилизации обстановки.

Исковое заявление с требованием о возврате государству имущественного комплекса СПбГУП ведомство направило в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 22 сентября. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 20 ноября.

В перечне третьих лиц, привлеченных к участию в процессе, фигурирует ректор учебного заведения Александр Запесоцкий.

В рамках обеспечения иска суд принял решение о наложении ареста на значительную часть имущества университета. Под ограничительные меры попали:

студенческое общежитие;

несколько учебных корпусов;

гаражные сооружения;

танцевальный павильон;

объекты инфраструктуры (трансформаторная подстанция и котельная);

учебно-бытовой корпус с гостиницей общей площадью 7045,4 кв. м.

Позиция Генпрокуратуры

Согласно публикации «Коммерсанта», Генпрокуратура утверждает, что передача СПбГУП в собственность Федерации независимых профсоюзов России была осуществлена с нарушениями законодательства.

В исковом заявлении также содержится утверждение о том, что ректор учебного заведения Александр Запесоцкий на протяжении длительного времени использует имущество вуза для извлечения личной выгоды.

По данным ведомства, это происходит за счет средств, полученных от реализации платных образовательных услуг и федеральных бюджетных субсидий. В иске подчеркивается, что указанные действия, по мнению Генпрокуратуры, продолжаются в течение нескольких десятилетий.

Кроме того, по данным «Коммерсанта», в иске ведомства говорится, что Запесоцкий передал сыну Юрию здание университета площадью более 2 тыс. кв. м через офшорную компанию Norris N.V. Сделка была проведена по заниженной цене: объект продан за 3,2 млн руб. при рыночной стоимости 200 млн руб. В 2018 году сын ректора перепродал недвижимость за полную стоимость.

Также в ведомстве заявляют о злоупотреблениях при получении кредитов на 813,6 млн рублей под залог имущества вуза и заключении фиктивных договоров аренды с аффилированными компаниями, что позволило Запесоцкому незаконно вывести более 168 млн рублей По версии обвинения, с 2022 по 2025 год ректор предоставил сыну займы на 48 млн рублей из средств университета, а высвободившиеся 670 млн рублей использовал для покупки недвижимости во Франции за 291 млн рублей.

В пресс-службе Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов в разговоре с РБК опровергли обвинения Генпрокуратуры, заявив, что учебное заведение никогда не получало имущества от государства, а ректор Александр Запесоцкий не использовал активы вуза для личного обогащения и всегда декларировал свои доходы.

Со своей стороны, Генпрокуратура настаивает, что ежегодная выручка университета от платного обучения составляет от 0,5 до 1 млрд рублей, однако руководство вуза продолжает отчитываться перед ФНС об убытках. По данным ведомства, для создания искусственных убытков завышаются расходы на рекламу, закупку инвентаря, аренду помещений и коммунальные платежи. С 2012 года университет получил из бюджета 3,2 млрд рублей, утверждают в надзорном органе.