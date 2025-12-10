Франция вернула Монголии скелет динозавра возрастом 70 млн лет, который был похищен из пустыни Гоби и конфискован французской таможней в феврале 2015 года после переправки через Южную Корею. Об этом пишет Le Monde. Также монгольской стороне передадут еще 30 палеонтологических находок.

8 декабря на церемонии в Париже министр по вопросам бюджета Франции Амели де Моншален вручила министру культуры и спорта Монголии Ундраму Чинбату вместе с яйцами динозавров «чрезвычайно редкую» окаменелость тарбозавра батара (азиатского родственника тираннозавра рекса), назвав это возвращением «научного и культурного сокровища» после долгого и тщательного расследования.

«Я искренне благодарна всем людям, которые внесли свой вклад в борьбу с контрабандой. Очень важно, чтобы окаменелости динозавров вернулись в нашу страну, это наше культурное наследие», — приводит издание слова Чинбат.

Она добавила, что находки будут выставлены в музее, который Монголия планирует открыть в ближайшем будущем, а до этого их отправят на изучение и реставрацию.

Представитель отдела по связям с общественностью французской таможни Софи Хоккерель в интервью телеканалу France 2 назвала скелет «исключительной» находкой и добавила, что на момент изъятия его стоимость оценивали в 700 тыс. евро (около 800 тыс. долларов по нынешнему курсу). На данный момент цена выросла в два или три раза.

Служба таможенной разведки Франции и Национальное бюро по борьбе с мошенничеством в ходе расследования краж ископаемых из Монголии обнаружили нелегальный палеонтологический музей в центральной части страны. По данным следствия, там находились останки не только из Монголии, но и из Бразилии, Мадагаскара, Китая, Ливана, Италии, Турции и Французского национального музея естественной истории.

Тарбозавр батаар жил в меловом периоде и исчез около 65 миллионов лет назад, причем за пределами Азии не зарегистрировано ни одного экземпляра этого вида. Многочисленные древние окаменелости исчезли из Монголии с тех пор, как американский исследователь Рой Чепмен Эндрюс — предположительный прототип Индианы Джонса — обнаружил там яйца динозавров столетие назад, и с тех пор в пустыню стекаются как палеонтологи, так и контрабандисты.

Монголия считает все ископаемые из пустыни Гоби государственной собственностью и запретила их экспорт — без специальной лицензии останки обычно возвращаются в страну происхождения, и правительство активно пытается репатриировать утраченные реликвии из зарубежных музеев и частных коллекций.

В 2015 году американский актер Николас Кейдж согласился вернуть череп тарбозавра батара, купленный им на аукционе в Нью-Йорке в 2007 году за 276 тысяч долларов, после того как в 2014-м Министерство внутренней безопасности США сообщило ему о результатах многолетнего расследования о незаконном ввозе окаменелости из Монголии. По сообщениям СМИ, Кейдж конкурировал за эту покупку с Леонардо Ди Каприо.

В 2024 году суд в Москве приговорил 39-летнего мужчину к восьми годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за контрабанду культурных ценностей в крупном размере. Согласно сообщению прокуратуры, среди них были пятнадцать черепов, четыре нижние челюсти шерстистого носорога и пять фрагментов кожи мамонта общей стоимостью в 4,5 млн рублей.