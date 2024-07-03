Охотники за окаменелостями в Намибии обнаружили гигантское существо, похожее на саламандру, возрастом 280 млн лет, которое было высшим хищником до эпохи динозавров, пишет The Guardian. Ученые считают, что это открытие прольет свет на эволюцию основных групп животных.

Длина Gaiasia jennyae достигала около 2,5 метра, а голова была огромной и имела форму сиденья для унитаза. Это существо обитало в холодных заболоченных водоемах, постоянно держа открытой пасть с устрашающего вида клыками, всегда готовое сжать мощными челюстями добычу, которая неосмотрительно проплывала мимо.

«Когда мы нашли этот огромный образец, просто лежащий на поверхности в виде гигантского конкремента, это было шокирующе. Я поняла, просто увидев ее, что это нечто совершенно особенное. Мы все были очень взволнованы», — поделилась профессор Клаудия Марсикано из Университета Буэнос-Айреса, которая нашла окаменелость вместе с коллегами.

Gaiasia jennyae была главным хищником своей экосистемы и одним из крупнейших наземных хищников того времени.

«У нее большая, плоская, похожая на сиденье унитаза голова, что позволяло распахивать пасть и поглощать добычу. У нее были огромные клыки, вся передняя часть рта — это просто сплошные гигантские зубы, наползавшие друг на друга», — описал это создание Джейсон Пардо из Полевого музея в Чикаго.

По его словам, Gaiasia jennyae была «крупным, но, возможно, относительно медленным хищником».

Ископаемое названо в честь формации Гай-Ас в Намибии, где его нашли, и Дженни Клэк, палеонтолога, которая специализировалась на эволюции ранних четвероногих — позвоночных с четырьмя конечностями, которые дали начало земноводным, рептилиям, птицам и млекопитающим.

Было обнаружено по крайней мере четыре неполных ископаемых образца Gaiasia jennyae, включая фрагменты черепа и почти полный позвоночник. Череп доисторической саламандры достигал около 60 см в длину, а строение ее челюсти указывает на то, что она могла мощным укусом захватывать крупную добычу.

Местоположение окаменелости имеет важное значение, поскольку до сих пор большинство сведений о ранней эволюции наземных животных ученые получали благодаря ископаемым, обнаруженных в древних экваториальных водно-болотных угодьях на территории современной Европы и Северной Америки.

Во времена, когда жила Gaiasia jennyae, современная Намибия была частью большого южного суперконтинента Гондвана. Земля около экватора высыхала и покрывалась лесами, ближе к полюсам сохранялись болота с участками льда и ледниками.

Обнаружение древней саламандры на территории Намибии показывает, что, несмотря на суровый климат, в этих морозных болотах процветали крупные хищники. Найденные окаменелости имеют сходство с более древними позвоночными, тогда как в более теплых и сухих частях мира животные, по-видимому, эволюционировали в других направлениях, чтобы в один прекрасный день стать млекопитающими, рептилиями и амфибиями.

«Это говорит нам, что происходившее на крайнем юге сильно отличалось от того, что происходило на экваторе. И это действительно важно, потому что в это время появилось много групп животных, о происхождении которых мы не знаем. Чем больше мы будем искать, тем больше ответов мы сможем найти об этих основных группах животных, которые нас интересуют, например, о предках млекопитающих и современных рептилий», — поясняет Пардо.