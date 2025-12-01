Сотрудники ФСБ ликвидировали в Крыму агента украинской военной разведки при попытке устроить теракт против офицера Министерства обороны России. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт, готовившийся Главным управлением разведки Министерства обороны Украины на территории Республики Крым в отношении одного из старших офицеров Министерства обороны РФ», — сообщили в ЦОС.

В спецслужбе уточнили, что завербованный спецслужбой гражданин Украины по заданию ГУР должен был совершить подрыв российского военнослужащего в его личном автомобиле.

«Исполнитель теракта нейтрализован при закладке взрывчатки под автомобиль и оказании вооруженного сопротивления сотрудникам ФСБ России», — сказано в сообщении ЦОС.

По данным ФСБ, у него были изъяты средства связи с куратором и компоненты взрывного устройства западного производства.

ЦОС также отмечает, что организатором предотвращенного в Крыму теракта был сотрудник Главного разведывательного управления Минобороны Украины Рустем Фахриев, его пособник арестован. Возбуждено уголовное дело по статье 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России. По решению суда он заключен под стражу.

27 ноября стало известно, что в Севастополе арестован местный житель по делу о подготовке теракта. По данным регионального управления ФСБ, «сторонник украинской нацистской идеологии» планировал устроить взрыв у памятного знака в честь 300-летия Российского флота.

За два дня до этого, 25 ноября, управление ФСБ России по Крыму сообщило о ликвидации в Симферополе узла связи, который использовали украинские мошенники. Задержан 33-летний житель Самарской области.