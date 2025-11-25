Управление ФСБ России по Крыму сообщило о ликвидации в Симферополе узла связи, который использовали украинские мошенники. В качестве подозреваемого был задержан 33-летний житель Самарской области.

По данным следствия, он арендовал в городе квартиру, где по указанию своих украинских кураторов установил специальное оборудование (сим-боксы) для организации незаконной деятельности.

При обыске силовики обнаружили и изъяли по два 32-портовых сим-бокса и ноутбука, четыре мобильных телефона и более 700 сим-карт различных операторов связи. Как уточнили в ведомстве, комплекс связи использовался украинскими кол-центрами. Устройства позволяли звонить крымчанам якобы с российских номеров и обманным путем похищать у них деньги.

Злоумышленник, по данным спецслужбы, должен был обеспечивать бесперебойное функционирование устройств, покупать сим-карты и ежедневно их менять, а также получать телекоммуникационное оборудование в пунктах выдачи. За свою незаконную деятельность он каждую неделю получал от украинских кураторов 35 тыс. рублей.

В ФСБ подчеркнули, что в результате незаконной деятельности не менее чем двум россиянам был причинен крупный ущерб. Другие пострадавшие устанавливаются.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции (статья 274.3 УК РФ). Ему грозит срок до шести лет лишения свободы. Силовики продолжают выявлять остальных соучастников преступления, включая тех, кто находится в других регионах.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Калининградской области 17-летнего местного жителя по подозрению в подготовке теракта на территории православного храма по заданию украинских кураторов. Ему предъявили обвинение в покушении на террористический акт.

24 ноября спецслужба ликвидировала диверсантов, планировавших пустить под откос поезда на участке перегона между станциями Алтайская и Бийск. При задержании они открыли огонь по сотрудникам ФСБ.

До этого, 21 ноября, ведомство сообщило о задержании гражданина Украины, который планировал террористический акт на железнодорожных путях в Краснодаре. Против него возбудили уголовное дело по с ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к совершению теракта), а также п. «в» ч. 3 ст. 222.1 (незаконное приобретение взрывного устройства в сети).