Сотрудники ФСБ задержали в Калининградской области 17-летнего местного жителя по подозрению в подготовке теракта на территории православного храма по заданию украинских кураторов. Ему предъявили обвинение в покушении на террористический акт (ст. 30 и ст. 205 УК РФ), сообщает ЦОС ФСБ.

По версии следствия, подросток через Telegram переписывался с вербовщиком террористической организации, деятельность которой координируется украинскими спецслужбами и запрещена Верховным судом России на территории страны.

Задержанный сказал о готовности совершить теракт на территории одного из православных храмов Калининградской области в знак поддержки политики киевского режима.

По указанию куратора, подросток выбрал объект нападения, изучил прилегающую территорию, а также изготовил самодельные зажигательные устройства из купленных компонентов.

Его задержали 22 ноября при попытке осуществить свой план в непосредственной близости от храма. У юноши нашли и изъяли вещественные доказательства, в том числе телефон, используемый для переписки с куратором с Украины.

Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи и оперативники ФСБ устанавливают обстоятельства подготовки к теракту и сообщников фигуранта.

Накануне ФСБ сообщила о ликвидации при задержании двух жителей Алтайского края, которые готовили диверсию на железной дороге по заданию украинских спецслужб. Возбуждено уголовное дело по статьям 281 (диверсия), 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и 222 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов) УК России.