Двое жителей Алтайского края готовили диверсию на железной дороге по заданию украинских спецслужб, при задержании они открыли огонь по сотрудникам ФСБ и были ликвидированы. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности на территории Алтайского края пресечена попытка диверсии на железной дороге, которая планировалась членами запрещенной в РФ террористической организации при координации спецслужб Украины», — сказано в сообщении ЦОС.

22 ноября на участке перегона между станциями Алтайская и Бийск двое мужчин пытались установить сбрасывающее устройство на железнодорожных путях, которые имеют высокую интенсивность движения грузовых и пассажирских составов.

«При задержании они оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы в результате ответного огня», — сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статьям 281 (диверсия), 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и 222 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов) УК России.

21 ноября ЦОС ФСБ сообщал, что в Краснодаре был задержан гражданин Украины, планировавший террористический акт на железнодорожных путях. По словам представителей ведомства, целью теракта был срыв графика транспортировки военной техники и оружия в зону специальной военной операции.

19 ноября сообщалось, что сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю задержали иерея Греческой православной церкви им. Иверской Божией Матери по подозрению в вербовке казаков и прихожан в «Русский добровольческий корпус»*.

*признан террористической организацией, деятельность запрещена на территории России