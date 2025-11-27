Суд в Севастополе арестовал местного жителя по делу о подготовке теракта. По данным регионального управления ФСБ, «сторонник украинской нацистской идеологии» планировал устроить взрыв у памятного знака в честь 300-летия Российского флота.

Арестованный мужчина 1968 года рождения — уроженц Винницкой области Украины. По версии следствия, подозреваемый собирал информацию о военных объектах и «последствиях ракетных обстрелов ВСУ в регионе для размещения на различных проукраинских интернет-ресурсах».

«С целью устрашения населения мужчина планировал совершение подрыва самодельного взрывного устройства в Севастополе у Памятного знака в честь 300-летия Российского флота», — сказано в сообщении ФСБ.

По данным спецслужбы, подозреваемый изучил инструкцию по изготовлению самодельного взрывного устройства, купил компоненты и собрал радиоуправляемое взрывное устройство осколочно-фугасного действия на основе смесевого взрывчатого вещества.

Памятник в Честь 300-летия Российского флота находится в северной части Севастополя, недалеко от Артиллерийской бухты. Он был создан по проекту российского архитектора И. Медникова. Торжественное открытие памятника состоялось в июле 1996 года. Он представляет собой стелу, облицованную серым гранитом, с круглым пропмом, диаметром 274 сантиметра. В ней закреплен якорь с цепью, форма и размеры рог, лап, лопастей которого соответствуют адмиралтейскому якорю ХVIII века.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о незаконном хранении взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ), приготовлении к совершению террористического акта (ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 205 УК РФ). Подозреваемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

25 ноября управление ФСБ России по Крыму сообщило о ликвидации в Симферополе узла связи, который использовали украинские мошенники. Задержан 33-летний житель Самарской области.

За день до этого, 24 ноября, спецслужба ликвидировала диверсантов, планировавших пустить под откос поезда на участке перегона между станциями Алтайская и Бийск. При задержании они открыли огонь по сотрудникам ФСБ.

В начале октября за попытку взорвать железнодорожный мост в Севастополе мужчина получил 15 лет колонии. Суд установил, что он был завербован, после чего начал готовить диверсию.