Разногласия между европейскими лидерами по поводу ускоренного вступления Украины в Евросоюз могут сорвать саммит блока, который стартует 18 июня в Брюсселе. Об этом пишет The Financial Times (FT) со ссылкой на дипломатов, участвующих в подготовке мероприятия.

15 июня открылся первый из шести переговорных кластеров о вступлении Украины в ЕС. Теперь Киев при поддержке Германии и других стран хочет как можно скорее открыть оставшиеся блоки. Однако некоторые члены ЕС не поддерживают этот подход, рассказал один из источников FT.

Обсуждения между послами на этой неделе показали, что против быстрого открытия кластеров выступают Венгрия, Польша, Румыния и Словакия.

«Мы понимаем, что Украина рассчитывает на геополитическую скидку при расширении, но это так не работает. Мы должны сказать нашим украинским друзьям, что дело обстоит именно так», — отметил другой собеседник газеты.

Многие страны ЕС, оказавшиеся между двух огней, призывают к спокойствию, пишет FT. Хотя они и стремятся к быстрому открытию кластеров, понимая, что решающее значение имеет их закрытие, но не готовы рисковать и ввязываться в конфликт, который показал бы отсутствие единства в поддержке Киева, говорится в статье.

Переговоры о вступлении стран-кандидатов в ЕС разделены на шесть тематических кластеров, которые объединяют 33 переговорных раздела. Каждый кластер оценивается на соответствие европейским стандартам. Для присоединения к ЕС страна должна успешно выполнить все требования и получить одобрение всех государств — членов блока.

На двухдневном саммите ЕС в Брюсселе планируется обсудить конфликт на Украине, повышение европейской конкурентоспособности, ситуацию на Ближнем Востоке, незаконный оборот наркотиков, миграцию и долгосрочный бюджет.

Первая часть саммита будет посвящена поиску путей возобновления мирных переговоров и привлечению к ним президента России Владимира Путина, передает Euronews.

Bloomberg писал со ссылкой на источники, что председатель Евросовета Антониу Кошта якобы ищет неофициальные каналы связи с Кремлем. Неназванный представитель ЕС в беседе с Reuters подтвердил, что офис Кошты установил «краткие контакты на дипломатическом уровне» с Москвой, «чтобы открыть каналы связи», однако, по его словам, по существу ничего не обсуждалось.