Россия может нанести новый удар баллистической гиперзвуковой ракетой «Орешник» по Украине уже в «ближайшие дни», сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на сотрудника Совета нацбезопасности США.

«Как публично заявил [президент Владимир] Путин, Россия планирует запустить по Украине еще одну экспериментальную ракету “Орешник”. Вполне возможно, что Россия может сделать это в ближайшие дни», — сказал неназванный чиновник FT.

По его утверждению, Москва хотела использовать «Орешник» для «запугивания Украины и ее сторонников». Однако это оружие не способно радикально изменить ход событий на поле боя, убежден собеседник FT.

«Реальность такова, что у России, вероятно, есть лишь несколько таких экспериментальных ракет, и боеголовка этого оружия меньше, чем у других ракет, которые Россия регулярно запускает по Украине», — считает американский чиновник.

Ранее о том, что Россия может в ближайшее время запустить «Орешник» по территории Украины, со ссылкой на неназванного американского чиновника писали агентства Bloomberg и Reuters. Последнее отмечало, что в связи с ростом угроз США решили направить на Украину больше американских средств ПВО.

Путин впервые сообщил о наличии у России «Орешника» 21 ноября. Он рассказал, что баллистической ракету испытали в боевых условиях, ударив в украинском Днепре по одному из крупнейших промышленных комплексов по производству ракетной техники и другого вооружения.

На следующий день российский глава поручил запустить серийное производство «Орешника». В конце ноября он допустил возможность удара «Орешником» по украинским военным объектам, предприятиям оборонной промышленности и «центрам принятия решений» в Киеве.

В начале декабря Путин согласился разместить «Орешник» в Беларуси по просьбе президента республики Александра Лукашенко. По словам российского лидера, это будет возможно во второй половине 2025 года. Возможные цели поражения «Орешником» будет определять Минск, но система будет входить в комплекс Ракетных войск стратегического назначения России.

Глава России отмечал, что совершенствование «Орешника» необходимо, поскольку, по его словам, эти ракеты в достаточном количестве полностью заменят ядерное оружие.

Депутат Госдумы Андрей Колесник допустил, что Россия может запустить «Орешник» по военным объектам на территории Украины. Также под удар могут попасть и угрожающие России объекты на территории других стран.

По словам Колесника, некоторые страны НАТО ошибочно полагают, что «им ничего не грозит», но им «стоит об этом задуматься». Парламентарий подчеркнул, что возможные удары будут наноситься исключительно по военным целям, не затрагивая мирное население.