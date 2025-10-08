Турция на фоне снижения мощности гидроэлектростанций увеличила импорт природного газа, что позволило российскому «Газпрому» не только нарастить поставки, но и потеснить на турецком рынке азербайджанских конкурентов. Об этом сообщает EADaily со ссылкой на данные турецкого регулятора EPDK.

За январь—июль 2025 года Турция импортировала 33,53 млрд кубометров газа, что на 21% больше, чем за тот же период прошлого года. Рост потребления объясняется необходимостью компенсировать снижение выработки на гидроэлектростанциях.

За этот период поставки российского газа в Турцию составили 12,74 млрд кубометров — на 25% больше, чем годом ранее, и стали крупнейшими с 2022 года. В результате доля «Газпрома» в турецком импорте выросла с 37% до 38%.

Азербайджан, несмотря на рост собственных поставок, утратил часть рынка из-за ограниченных добывающих мощностей: его доля снизилась с 24% до 22%. В январе—июле Турция получила из Азербайджана 6,79 млрд кубометров газа.

Как отмечает EADaily, дополнительный рост экспорта в Турцию позволил «Газпрому» частично компенсировать потери от сокращения поставок в Европу на фоне санкций. Дополнительные объемы за первые семь месяцев 2025 года превысили 2,5 млрд кубометров, что составляет около 29% транзита российского газа через Украину за аналогичный период 2024 года.

По данным издания, крупнейшим импортером российского газа остается Китай, а Турция занимает второе место среди покупателей.