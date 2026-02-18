Генпрокуратура отказалась от иска об изъятии цементных заводов на Кубани. Речь идет об активах «Новоросцемента» и «Верхнебаканского цементного завода», которые хотели обратить в доход государства. Ведомство подало соответствующее ходатайство в Арбитражный суд Краснодарского края 18 февраля. Причины отзыва иска не объясняются.

Прокуратура подала иск об изъятии активов в конце января. Тогда ведомство потребовало признать незаконными сделки по передаче акций двух заводов в уставный капитал московской компании «Актуальные инвестиции». Ответчиками стали эта фирма и две кипрские структуры — Nortox Investments Limited и Chevre Investments Limited. Стоимость активов оценили в 45 миллиардов рублей.

По версии надзора, до осени 2019 года заводами владели кипрские офшоры. Позже они вместе с бизнесменом Львом Кветным создали «Актуальные инвестиции» и внесли туда доли предприятий. Прокуратура посчитала, что иностранные структуры получили контроль над стратегическими активами незаконно — без согласования с ФАС и правительством.

Кроме того, в ведомстве утверждали, что Кветной, у которого есть гражданство Израиля и Кипра, завышал цены на цемент, пользуясь монопольным положением заводов. Сверхдоходы, по версии прокуратуры, уходили за границу, в том числе в Швейцарию. Только с 2023 по 2025 год из страны вывели больше миллиарда рублей.

29 января суд арестовал доли заводов и связанных с ними компаний по требованию надзора. 12 февраля прошли предварительные слушания. Ответчики пытались перенести процесс или передать его в Москву, но суд отказал. При этом прокуратура добилась, чтобы Кветного привлекли к делу как соответчика. Основные слушания назначили на 19 февраля. Но за день до них надзорное ведомство передумало судиться.

«Новоросцемент» входит в тройку крупнейших производителей цемента в России. Его заводы — «Верхнебаканский», «Пролетарий» и «Первомайский» — обеспечивают стройматериалами весь юг страны. Четвертый завод, «Октябрь», законсервирован с 2016 года.

АО «Актуальные инвестиции» создано в Москве в 2019 году. Основное направление деятельности — управление холдинговыми структурами. Должность генерального директора занимает Ирина Успенская. Информация о бенефициарах компании в публичных источниках отсутствует.