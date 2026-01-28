Бизнесмен Лев Кветной может лишиться контроля над крупным цементным холдингом «Новоросцемент» по иску Генпрокуратуры. Ведомство утверждает, что Кветной, имеющий гражданство Израиля и Кипра, незаконно владеет стратегическими для России активами, поскольку не получал на это необходимых разрешений от правительственной комиссии и Федеральной антимонопольной службы (ФАС), пишет «Коммерсантъ».

Также мужчине инкриминируют злоупотребление доминирующим положением на рынке для завышения цен и вывод более миллиарда рублей за рубеж.

Иск в арбитражный суд Краснодарского края подал заместитель генпрокурора Игорь Ткачев. Ответчиками значатся кипрские компании Chevre Investments Limited и Nortox Investments Limited, а также российское АО «Актуальные инвестиции». Лев Кветной фигурирует в деле как третье лицо.

Согласно материалам иска, группа «Новоросцемент» является одним из крупнейших в стране производителей цемента, критически важным для строительного комплекса юга России и занимающим доминирующее положение на рынке. Стоимость ее активов превышает 45 млрд рублей, годовая выручка составляет около 46 млрд рублей. Входящий в холдинг «Верхнебаканский цементный завод» имеет стратегическое значение для обороноспособности страны.

По утверждению Генпрокуратуры, до сентября 2019 года все акции «Новоросцемента» принадлежали кипрской Chevre Investments Limited, а акции «Верхнебаканского завода» — другому кипрскому офшору, Nortox Investments Limited. Конечным бенефициаром этих компаний являлся Лев Кветной. Впоследствии, в 2019 году, через создание АО «Актуальные инвестиции», активы были переоформлены на эту российскую структуру, акционерами которой, однако, остались те же кипрские офшоры и сам Кветной.

Все эти сделки, по версии надзорного ведомства, были совершены без обязательных уведомлений ФАС и согласований правительственной комиссии по иностранным инвестициям.

Помимо нарушений инвестиционного законодательства, Генпрокуратура обвиняет Кветного в использовании рыночной власти для необоснованного завышения цен на цемент в Южном федеральном округе, что ранее фиксировалось ФАС, а также в выводе полученных доходов за границу, в том числе на собственные счета в Швейцарии, на общую сумму свыше 1 млрд рублей.

Также утверждается, что в 2022 году, чтобы обойти президентские указы об ограничениях, бизнесмен провел дополнительную реструктуризацию активов в пользу АО «Актуальные инвестиции».

Генпрокуратура требует признать все оспариваемые сделки недействительными и обратить 100% акций стратегических цементных предприятий в доход государства. До вынесения решения ведомство просит суд наложить арест на активы ответчиков, обязав их при этом обеспечить непрерывную работу производств.