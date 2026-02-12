Арбитражный суд Краснодарского края частично удовлетворил ходатайства сторон в рамках подготовки к рассмотрению иска Генеральной прокуратуры о передаче государству имущества цементного холдинга «Новоросцемент». Предварительное заседание состоялось 12 февраля, передает «Интерфакс».

Судья отказал представителям ответчика в переносе слушаний, а также в изменении территориальной подсудности — защита настаивала на ведении процесса в Арбитражном суде Москвы. Основной этап разбирательства назначен на 19 февраля. При этом суд поддержал позицию истца и включил в число ответчиков конечного бенефициара группы Льва Кветного.

Генпрокуратура направила иск в суд в конце января 2026 года. Ведомство намерено обратить в собственность государства активы, контролируемые структурами «Новоросцемента». Оценочная стоимость имущества, в отношении которого заявлены требования, — 45 миллиардов рублей.

Холдинг входит в тройку крупнейших производителей цемента в России. Предприятия группы полностью закрывают потребности в стройматериалах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. В контур бизнеса входят три действующих завода: «Верхнебаканский», «Пролетарий» и «Первомайский». Еще одно предприятие — «Октябрь» — остановлено девять лет назад, его мощности законсервированы.

Позиция надзорного ведомства

Основанием для иска стали выводы проверки, которая, по данным прокуратуры, зафиксировала нарушения при установлении контроля над стратегическими активами. Как следует из заявления, иностранные структуры, включая офшорные юрисдикции, получили возможность управлять заводами без согласования с правительственной комиссией и без уведомления Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

По версии следствия, выгодоприобретателем схемы стал Лев Кветной. Бизнесмен имеет гражданство Израиля и Кипра. После консолидации активов, утверждает надзор, он использовал монопольное положение группы для поддержания завышенных цен на цемент. ФАС, как указано в материалах, этот факт подтвердила. Сверхдоходы, по версии ведомства, выводились за пределы России, в том числе на банковские счета в Швейцарии.

Кроме того, прокуратура полагает, что в период с 2023 по 2025 год подконтрольная Кветному структура — московское АО «Актуальные инвестиции» — участвовала в сделках по перетоку активов, позволивших вывести за рубеж более одного миллиарда рублей. Эти действия, по мнению истца, были направлены на обход ограничений, установленных указами президента.

Требования истца

Генпрокуратура просит признать недействительными договоры, лежавшие в основе появления «Актуальных инвестиций». В частности, оспаривается внесение в капитал этой компании ценных бумаг двух цементных заводов от офшоров Nortox Investments Limited и Chevre Investments Limited.

В случае удовлетворения иска государство получит 41 793 обыкновенных акций «Верхнебаканского цементного завода», а также 9 234 600 обыкновенных и 3 078 200 привилегированных акций «Новоросцемента» номиналом 19 рублей каждая. Все эти активы сейчас числятся на балансе «Актуальных инвестиций».

В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных претензий, к делу привлечены Росимущество, Федеральная антимонопольная служба, АО «Газметаллпроект», а также сам холдинг и его дочернее общество.

АО «Актуальные инвестиции» зарегистрировано в Москве в 2019 году. Основной вид деятельности компании — управление холдингами. Генеральный директор — Ирина Успенская. Данные о том, кто фактически владеет организацией, в открытых реестрах отсутствуют.

Льву Кветному 60 лет. Он окончил Ленинградский институт физической культуры, а позднее — Финансовую академию при правительстве России.