Игрок сочинской команды КВН «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко попала под автомобиль в Адлере и погибла, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, 53-летняя Рыбалко перебегала дорогу в неположенном месте и была сбита не успевшей затормозить «Тойотой», получила не совместимые с жизнью травмы и скончалась до приезда скорой помощи.

Елена Рыбалко стала чемпионом Высшей лиги КВН в 2003 году в составе «Утомленных солнцем», но в отличие от многих других игроков не стала пробовать делать карьеру в шоу-бизнесе (хотя и по полученной в вузе специальности «Бухучет и аудит» тоже работать не стала). Самого заметного успеха из команды добились Михаил Галустян и Александр Ревва.

Рыбалко вышла замуж за другого игрока «Утомленных солнцем» — Павла Стешенко, у них родилось трое детей. Супруги открыли на пляже в Дагомысе кафе, которое назвали в честь своей команды, но их бизнес продержался только пару лет, а потом прекратил существование и брак.

«Все, что было заработано, да еще сбережения, вложил в дело. Как-то мы всей командой даже встречались в моем кафе. Поначалу все шло вроде бы неплохо, однако бизнес — дело рисковое и раскрутиться не удалось. Пришлось кафе закрыть», — рассказывал Стешенко в интервью.

После развода Рыбалко продолжала воспитывать детей и подрабатывать ведением корпоративов в Сочи. Она также приняла участие в местной версии телепроекта «Преображение», где жаловалась, что ей не хватает времени и сил на полноценный уход за собой.

На сцене Елена в последний раз появлялась около 10 лет назад, когда «Утомленные солнцем» участвовали в традиционной «встрече выпускников» КВН и спецпроекте к 55-летию клуба.