Генпрокуратура России намерена провести проверку работы МЧС и его территориальных органов из-за вскрытых просчетов в организации защиты населения и территорий после разлива мазута в Керченском проливе. Об этом заявил глава надзорного органа Игорь Краснов на расширенной ведомственной коллегии с участием президента России Владимира Путина, передает РИА Новости.

«С учетом вскрытых просчетов в организации работы по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мы запланировали проверить работу МЧС России и его территориальных органов», — сказал он.

Краснов также отметил чрезвычайная ситуация в Черном море отчетливо показала масштабы и серьезность угроз, к которым приводят халатность и разгильдяйство.

«Во исполнение данного поручения продолжайте координировать деятельность уполномоченных органов по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Необходимо учесть все возможные риски в связи с предстоящим санаторно-курортным сезоном, в особенности для детского оздоровительного отдыха», — заключил генпрокурор.

В свою очередь Путин, выступая на коллегии Генпрокуратуры, заявил, что разлив нефтепродуктов в Черном море показал, к каким последствиям приводит халатность.

Вместе с тем глава государства поручил надзорному ведомству принять меры по возмещению ущерба, нанесенного окружающей среде.

«Совместно в другими контролирующими правоохранительными органами вместе устранять недостатки в регулировании и в случае нарушения принимать меры к возмещению экологического ущерба», — сказал Путин.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие около 8 тыс. т нефтепродуктов, потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Сначала часть нефтепродуктов выбросило волнами на берег Анапы, после чего произошло несколько выбросов в Крыму.

По решению президента России Владимира Путина на Кубани объявили режим ЧС федерального уровня. Позднее ЧС регионального уровня также ввели в Крыму и Севастополе. На территории Евпатории и Сакского района был объявлен режим ЧС муниципального характера.

В начале января Путин назвал недостаточными меры по минимизации ущерба от разлива мазута. Глава государства счел произошедшее одним из самых серьезных экологических вызовов, с которыми Россия сталкивалась за последние годы и поручил решить вопрос с дальнейшей утечкой из подтопленных танкеров.

Затонувший танкер «Волгонефть-239» демонтировали, 8 марта в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что все части его кормы вывезены. Перед утилизацией из танкера откачали более 1,4 тыс. т мазута и топлива, а емкости зачистили для предотвращения загрязнения. Вокруг кормы создали защитное обвалование, а для вывоза металла и нефтепродуктов оборудовали временную дорогу.

По информации МЧС, к 18 марта было очищено 409 км береговой линии, собрано более 151 тыс. т загрязненного песка и грунта (почти 150 тыс. т — в Краснодарском крае).

10 марта стало известно, что власти Анапы подали в арбитражный суд Краснодарского края на владельцев танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212». Ответчикам по исковому заявлению выступают компании «Волгатранснефть» и «Кама шиппинг». С них требуют взыскать 211 млн руб. — именно такая сумма уже оплачена муниципалитетом по контрактам для осуществления комплексных мер по ликвидации последствий ЧС. Власти Анапы уточнили, что это не окончательная сумма. В дальнейшем администрация намерена увеличить исковые требования.