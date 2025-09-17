Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина в программе RTVI «Легенда» рассказала об обстановке в ее родном Белгороде.

По словам Хоркиной, Белгород сегодня находится «на передовой». На вопрос, сильно ли жизнь там отличается от жизни в Москве, гимнастка ответила: «Визуально очень отличается. Понятно, там нет такого масштаба мероприятий».

«Надо помогать тем, кто держит там мирную жизнь, прифронтовую мирную. Там всё идет своим чередом, конечно, но по более такой обстановке… Если воздушная атака, то, естественно, все уже знают, куда идти. И конечно, ряд спортивных в том числе мероприятий переносятся в другие города», — рассказала Хоркина.

Спортсменка напомнила, что сама «20 с копейками лет» проводила в Белгороде детско-юношеский турнир, но сегодня не может подвергать детей опасности, поэтому мероприятие теперь проводится в других городах.

«Я благодарю Ленинград, он же Санкт-Петербург, Владимир, Москву за то, что приютили», — добавила Хоркина.