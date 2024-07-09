Родственники и близкое окружение террористов, совершивших несколько нападений в городах Дагестана 23 июня, могли знать об их радикальных взглядах. Таким мнением поделился глава республики Сергей Меликов во время рабочего визита в Сергокалинский район.

«Я все равно уверен, что где-то, на каком-то этапе в этой семье [было известно о взглядах]. Уж если представитель духовенства говорит о том, что их радикальные взгляды были известны тем, кто с ними общался, то в семье об этом тоже, наверное, говорили. Или по крайней мере догадывались», — заявил Меликов (цитата по ТАСС).

Глава республики добавил, что террористы были членами «уважаемых семей» из Сергокалинского района, а родственники этих мужчин достигли «определенных результатов в обществе, в бизнесе, в спорте».

Меликов отметил, что действия террористов поставили под сомнения репутацию и заслуги жителей этого населенного пункта и всего Дагестана.

«Мы здесь для того, чтобы у вас эти сомнения развеять», — сказал он.

9 июля Сергей Меликов с рабочим визитом прибыл в Сергокалинский район, откуда родом были преступники, устроившие теракт в республике 23 июня. Глава Дагестана провел встречу с активом муниципалитета региона, в ходе которой обсудил сложившуюся в районе ситуацию.

Меликов отметил, что «действия банды оголтелых и бездуховных преступников» не должны отражаться на жизни и работе местных жителей. По его словам, в Сергокалинском районе выросло немало героев республики, а также врачей, ученых, спортсменов.

Министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов, который также присутствовал на встрече, обратился к местным жителям с просьбой обращать внимание на круг общения членов семьи.

«Если вам дороги люди, которые рядом с вами, смотрите, с кем они общаются, кто их мозгами руководит, о чем они думают. К сожалению, в здоровом дагестанском обществе находятся люди, которые слушают провокаторов», — добавил он.

Теракты в Дагестане

23 июня вооруженные боевики напали на православные храмы, синагоги и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. Жертвами терактов стали 21 человек, в том числе 16 сотрудников правоохранительных органов, более 45 получили различные ранения.

Шесть боевиков ликвидировали. Позже выяснилось, что они входили в «спящую» ячейку террористической организации.

Трое нападавших оказались ближайшими родственниками — сыновьями и племянником — главы Сергокалинского района и секретаря регионального отделения «Единой России» Магомеда Омарова. После этого еще шестеро его сыновей были арестованы за мелкое хулиганство. Сам Омаров на допросе признался, что на протяжении нескольких лет знал о радикальных взглядах детей, но не разделял их, а потому не общался с сыновьями. Чиновника сначала задержали, а потом поместили под административный арест по статье о мелком хулиганстве.