Глава МЧС России Александр Куренков посетил побережье Анапы в районе поселка Волна, где продолжается уборка мазута после крушения танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе. Министр отметил, что сейчас главная задача — выкачать топливо из второго поврежденного судна.

Как сообщила 12 января пресс-служба МЧС, по поручению президента России Куренков создал федеральный оперативный штаб для ликвидации последствий разлива мазута в Черном море. С представителями этого штаба он и прибыл в Анапу, чтобы лично контролировать ход работ на месте.

Министр уточнил, что в ближайшие сутки специалисты будут прокладывать дорогу к «Волгонефти-239».

«Основная задача — это продолжить работу по всей территории разлива, в том числе и на Крымском полуострове. Если получится — за это же время обвести по кругу судно, чтобы штормами мазут не распространялся», — приводит пресс-служба МЧС его слова.

Министр заявил, что проведет в Анапе ближайшую неделю. Сегодня он, в частности, осмотрел площадку, где хранится загрязненный грунт с побережья.

Позднее на совещании в Анапе глава МЧС сообщил, что самая сложная обстановка сейчас около порта Тамань, где в море продолжает вытекать мазут из танкера «Волгонефть-239». По его словам, необходимо как можно скорее откачать топливо из кормовой части судна.

«В настоящее время невозможно проводить сварочные работы, пока мазут находится вплотную к борту танкера. Поэтому необходимо всеми способами расчистить путь водолазным расчетам со сварочным оборудованием», — добавил Куренков.

Глава МЧС предупредил специалистов о необходимости соблюдать правила безопасности при проведении работ с мазутом из-за риска возникновения опасных ситуаций. «Обращаю ваше внимание на важность соблюдения техники безопасности при выполнении работ, учитывая высокую вероятность опасных ситуаций, в том числе таких как сход горных пород, горючесть и токсичность мазута», — обратился Куренков к коллегам.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале написал, что сегодня они с Куренковым осмотрели участок берега в районе мыса Панагия в Темрюкском районе, где произошел выброс мазута с танкера «Волгонефть-239».

«Специалисты Морспасслужбы устанавливают дублирующие боновые заграждения — в дополнение к тем, что установили вчера. Сотрудники МЧС вручную собирают мелкую фракцию мазута, а с помощью тяжелой техники достают крупные пятна нефтепродукта из моря. Главная задача — продолжить прокладывать временную дорогу к корме танкера, чтобы как можно быстрее собрать весь вытекший на данный момент мазут», — добавил губернатор.

Накануне в МЧС заявили, что в Крыму после разлива мазута из-за крушения двух танкеров оказались загрязнены 16,28 км побережья. В ведомстве уточнили, что речь идет о Керчи, Евпатории, Ялте, Сакском, Черноморском и Ленинском районах, а также острове Тузла.

Задействованы 19 морских судов и авиация, в 2 раза (до 178) увеличено количество мониторинговых групп, добавили в МЧС. На месте ЧП действует 734 спасателя и более 130 единицы техники.

В Минтрансе России рассказали, что зону, где произошел разлив мазута, также посетил глава ведомства Роман Старовойт. В ведомстве отметили, что накануне специалисты ФГБУ «Морспасслужба» выявили и нейтрализовали сорбентом пятна нефтепродуктов на площади около 1,3 тыс. кв. м.

Разлив мазута в Керченском проливе

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие около 8 тысяч тонн нефтепродуктов, потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. Сначала часть нефтепродуктов выбросило волнами на берег Анапы, после чего произошел еще один выброс в Крыму.

По решению президента России Владимира Путина на Кубани был объявлен режим ЧС федерального уровня, позднее ЧС регионального уровня также ввели в Крыму и Севастополе. На территории Евпатории и Сакского района был объявлен режим ЧС муниципального характера.

В ходе совещания с правительством 9 января президент назвал недостаточными меры по минимизации ущерба от разлива мазута. Глава государства назвал произошедшее одним из самых серьезных экологических вызовов, с которыми Россия сталкивалась за последние годы и поручил решить вопрос с дальнейшей утечкой из подтопленных танкеров.