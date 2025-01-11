В Крыму после разлива мазута из-за крушения двух танкеров оказались загрязнены 16,28 км побережья, сообщили в республиканском главке МЧС. В ведомстве уточнили, что речь идет о Керчи, Евпатории, Ялте, Сакском, Черноморском и Ленинском районах, а также острове Тузла.

Задействованы 19 морских судов и авиация, в 2 раза (до 178) увеличено количество мониторинговых групп, добавили в МЧС. На месте ЧП действует 734 спасателя и более 130 единицы техники.

11 января глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев, как пишет РИА Новости, на встрече с журналистами заявил, что на дне моря находится около 5 тыс. тонн мазута. Топливо, по его словам, превратилось в «некую желеобразную массу, которая никуда не движется».

Кондратьев добавил, что очищенный от нефтепродукта песок можно будет использовать только в строительстве дорог.

Об обнаружении нового пятна мазута площадью около 2,8 тысяч кв. м оперштаб Краснодарского края сообщил 10 января. Его выявили в ходе осмотра кормовой части севшего на мель танкера «Волгонефть-239».

Кондратьев в тот же день сообщил, что власти «обнаружили новый выброс с кормы танкера «Волгонефть-239» в поселке Тамань Темрюкского района».

По его словам, сейчас ученые вместе с оперштабом региона «проводят масштабный эксперимент по вылову нефтепродуктов на мелководье, установили улавливающие сети». В уборке побережья Анапы и Темрюкского района, по его оценке, задействованы почти 6 тыс. добровольцев, сотрудников МЧС и спасательных служб.

«Всего собрали и вывезли с пляжей 155 тысяч тонн загрязненного грунта», — рассказал он.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие около 8 тысяч тонн нефтепродуктов, потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. Сначала часть нефтепродуктов выбросило волнами на берег Анапы, после чего произошел еще один выброс в Крыму.

По решению президента России Владимира Путина на Кубани был объявлен режим ЧС федерального уровня, позднее ЧС регионального уровня также ввели в Крыму и Севастополе. На территории Евпатории и Сакского района был объявлен режим ЧС муниципального характера.

В ходе совещания с правительством 9 января президент назвал недостаточными меры по минимизации ущерба от разлива мазута. Глава государства назвал произошедшее одним из самых серьезных экологических вызовов, с которыми Россия сталкивалась за последние годы и поручил решить вопрос с дальнейшей утечкой из подтопленных танкеров.