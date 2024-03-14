Председатель территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования (ТИК ДЭГ) Олег Артамонов в специальном интервью RTVI ответил на претензии КПРФ к системе ДЭГ. Ранее члены партии заявляли, что на выборах губернатора Московской области зафиксировали «подмену файловых выгрузок» с результатами голосования.

В 2023 году во время выборов губернатора Московской области наблюдатель от КПРФ «выявил подмену файловых выгрузок с волеизъявлением избирателей». Об этом на круглом столе ЦИК по вопросам проведения ДЭГ рассказал зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, член Президиума ЦК КПРФ Сергей Обухов. По его данным, на руках у наблюдателей оказалось два комплекта файлов, подписанных электронной подписью ТИК ДЭГ. В партии заподозрили, что таким образом кто-то пытался подтасовать результаты голосования.

Олег Артамонов в интервью RTVI подчеркнул, что в выгрузках, о которых говорил Обухов, не могло быть результатов голосования. В этих технических документах содержатся только «транзакции системы блокчейн за предыдущий час», объяснил председатель ТИК ДЭГ.

«Что такое транзакция? Это события, которые происходили в ДЭГ: это старт голосований в первый день; это загрузка списков избирателей днем раньше; это события удалений избирателей, если приходит какое-то направление от комиссии на удаление; это события выдачи и приема бюллетеней от избирателей», — рассказал он.

Ситуация, в которой наблюдатели получили две файловые выгрузки, подписанные электронной подписью ТИК ДЭГ, объясняется техническим сбоем скрипта, который формировал выгрузки — часть транзакций не попала в выгрузку из-за сбоя, так что после обнаружения ошибки, скрипт и выгрузки исправили.

«Никаких результатов голосования в этих выгрузках нет и быть не может, потому что на момент их формирования результаты голосования не подводятся», — заверил Олег Артамонов.

При этом проверить корректность исправленной, а не изначальной выгрузки можно с помощью нескольких инструментов, добавил он.

«Первый инструмент — это инструмент проверки собственно корректности подведения результатов. Когда после окончания голосования были опубликованы результаты, наблюдатели могли с помощью своих технических средств проверить, что эти результаты соответствуют исправленной выгрузке транзакций, а не исходной», — сказал Артамонов.

При этом главный инструмент проверки — так называемая нода наблюдения блокчейна. Это прямое подключение к блокчейну без каких-либо промежуточных средств. Оно доступно только в Общественной палате России, а на президентских выборах будет доступна еще и в ТИК ДЭГ, отметил Артамонов.

«В ноде наблюдения блокчейна все транзакции проходят в реальном времени, то есть если вы голосуете в федеральной системе ДЭГ, вы получаете бюллетень, в ту же секунду наблюдатели в Общественной палате получают сообщение о том, что прошла транзакция выдачи бюллетеня на вас. Они, естественно, не видят имя, фамилию, они видят, что прошла транзакция выдачи бюллетеня на избирателя. Вы заполняете бюллетень, отправляете его в систему; в ту же секунду наблюдатели видят, что этот бюллетень в систему упал», — пояснил собеседник RTVI.

По его словам, в этой системе нет промежутка времени, в течение которого можно было бы незаметно сфальсифицировать бюллетень или как-то его изменить. В случае вмешательства в систему, наблюдатели увидят это в режиме реального времени.

Как рассказал председатель ТИК ДЭГ, у наблюдателей в Общественной палате стоит специальное программное обеспечение, которое они разработали самостоятельно, на общественных началах: это так называемый цифровой сейф-пакет, который все происходящее в блокчейне, не прерываясь, сохраняет на локальный жесткий диск их компьютера.

«Когда возникла ситуация со сбоем скрипта, первое, что мы проверили, что исправленные транзакции перевыложенные в точности соответствуют тем транзакциям, которые видели наблюдатели на ноде наблюдения, то есть что на самом деле эти транзакции проходили в блокчейне в заявленное время, а не были кем-то докинуты впоследствии в выгрузку для наблюдателей», — заключил Артамонов.