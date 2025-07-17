Госдума во втором и в третьем чтениях единогласно приняла закон, позволяющий лишать приобретенного гражданства России более чем по 80 основаниям, передает корреспондент RTVI. За инициативу проголосовал 401 депутат.

«Перечень оснований для лишения гражданства: у нас к 64 статьям прибавилось 14, и 20 составов [преступлений] дополнительно вводится. Таким образом, где-то более 80 оснований для лишения граждан», — привел данные председатель Госдумы Вячеслав Володин во время обсуждения.

Законопроект внесли в Госдуму в конце июня, 8 июля он был принят в первом чтении. Группа из 352 депутатов во главе с Володиным предложила расширить основания для лишения гражданства, добавив в перечень совершение преступлений по восьми статьям Уголовного кодекса, среди которых — публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганда терроризма и совершение насильственных действий сексуального характера. В этой версии документа перечень оснований для лишения гражданства расширялся до 72 статей УК.

Ко второму чтению законопроект доработали. Новыми основаниями лишения гражданства станут:

убийство;

развратные действия в отношении ребенка, половое сношение с детьми, не достигшими 14 лет, вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетнего,

изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних,

групповое изнасилование или насильственные действия сексуального характера, либо с особой жестокостью (угрозой убийством), либо повлекшее заражение венерической болезнью,

понуждение несовершеннолетнего к действиям сексуального характера,

понуждение к действиям сексуального характера организованной группой,

развратные действия в отношении двух или более лиц,

организация незаконной миграции,

любое иное преступление, «если оно совершено по экстремистскому мотиву или в целях оправдания терроризма или диверсионной деятельности».

Кроме того, еще одной поправкой выводятся из-под действия новых норм граждане России из Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей — их не будут лишать российского гражданства за преступления.

«Это наши граждане, сделавшие осознанный выбор, [территории вошли] в состав России, свою историческую родину. Они не приняты в гражданство, а признаны такими гражданами», — пояснил во время обсуждения глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

Принимая этот закон, депутаты Госдумы дают «серьезный сигнал», заявила журналистам вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

«Лица, которые хотели бы вступать в гражданство Российской Федерации, должны, безусловно, осознавать, что принесение присяги, принятие на себя обязательств означает неукоснительное соблюдение этих обязательств и подтверждение доверия, которое оказывается гражданами России», — сказала она.

До конца весенней сессии, которая, как ожидается, завершится 23 июля, Госдума может оперативно принять законопроект группы депутатов во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым о механизме лишения приобретенного гражданства за непостановку на воинский учет. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании привел данные, в соответствии с которыми за прошлый год по этому основанию были лишены гражданства 198 человек.

Впервые механизм лишения приобретенного гражданства был заложен в 2023 году в федеральном законе, который внес в ст. 24 закона «О гражданстве» положения о прекращении гражданства за особо тяжкие преступления, угрожающие национальной безопасности, включая экстремизм, терроризм, дискредитацию армии, дезертирство, контрабанду оружия и наркотиков.