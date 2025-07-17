Госдума во втором и в третьем чтениях единогласно приняла закон, позволяющий лишать приобретенного гражданства России более чем по 80 основаниям, передает корреспондент RTVI. За инициативу проголосовал 401 депутат.
«Перечень оснований для лишения гражданства: у нас к 64 статьям прибавилось 14, и 20 составов [преступлений] дополнительно вводится. Таким образом, где-то более 80 оснований для лишения граждан», — привел данные председатель Госдумы Вячеслав Володин во время обсуждения.
Законопроект внесли в Госдуму в конце июня, 8 июля он был принят в первом чтении. Группа из 352 депутатов во главе с Володиным предложила расширить основания для лишения гражданства, добавив в перечень совершение преступлений по восьми статьям Уголовного кодекса, среди которых — публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганда терроризма и совершение насильственных действий сексуального характера. В этой версии документа перечень оснований для лишения гражданства расширялся до 72 статей УК.
Ко второму чтению законопроект доработали. Новыми основаниями лишения гражданства станут:
- убийство;
- развратные действия в отношении ребенка, половое сношение с детьми, не достигшими 14 лет, вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетнего,
- изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних,
- групповое изнасилование или насильственные действия сексуального характера, либо с особой жестокостью (угрозой убийством), либо повлекшее заражение венерической болезнью,
- понуждение несовершеннолетнего к действиям сексуального характера,
- понуждение к действиям сексуального характера организованной группой,
- развратные действия в отношении двух или более лиц,
- организация незаконной миграции,
- любое иное преступление, «если оно совершено по экстремистскому мотиву или в целях оправдания терроризма или диверсионной деятельности».
Кроме того, еще одной поправкой выводятся из-под действия новых норм граждане России из Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей — их не будут лишать российского гражданства за преступления.
«Это наши граждане, сделавшие осознанный выбор, [территории вошли] в состав России, свою историческую родину. Они не приняты в гражданство, а признаны такими гражданами», — пояснил во время обсуждения глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.
Принимая этот закон, депутаты Госдумы дают «серьезный сигнал», заявила журналистам вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
«Лица, которые хотели бы вступать в гражданство Российской Федерации, должны, безусловно, осознавать, что принесение присяги, принятие на себя обязательств означает неукоснительное соблюдение этих обязательств и подтверждение доверия, которое оказывается гражданами России», — сказала она.
До конца весенней сессии, которая, как ожидается, завершится 23 июля, Госдума может оперативно принять законопроект группы депутатов во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым о механизме лишения приобретенного гражданства за непостановку на воинский учет. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании привел данные, в соответствии с которыми за прошлый год по этому основанию были лишены гражданства 198 человек.
Впервые механизм лишения приобретенного гражданства был заложен в 2023 году в федеральном законе, который внес в ст. 24 закона «О гражданстве» положения о прекращении гражданства за особо тяжкие преступления, угрожающие национальной безопасности, включая экстремизм, терроризм, дискредитацию армии, дезертирство, контрабанду оружия и наркотиков.
По данным МВД, количество преступлений, совершенных лицами, которые стали гражданами России менее 10 лет назад, в 2024 году увеличилось почти в два с половиной раза — с 2678 до 6559. По особо тяжким составам рост — 78%, по тяжким — 103%.
За совершение преступлений по 64 статьям УК уже предусмотрено лишение приобретенного гражданства Российской Федерации, уточнил Володин в своем телеграм-канале.