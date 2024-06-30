Готовый салат «Цезарь» из пекарни «Печка» стал причиной отравления семьи с шестилетним ребенком в городе Волжский Волгоградской области, сообщило региональное следственное управление СКР.

Возбуждено уголовное дело о производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК), максимальное наказание по которой — лишение свободы на срок до двух лет.

Следователи начали изучать информацию об отравлении жителей Волжского, узнав об этом из местных СМИ, которые опубликовали соответствующую новость 28 июня.

Агентство «Волгоград онлайн» уточнило, что семья купила салаты «Цезарь» в «Печке» вечером 26 июня. Ночью всем, кто ел это блюдо, стало плохо.

У заболевших появились одинаковые симптомы, свидетельствующие о пищевом отравлении, включая повышение температуры тела до 39 градусов. Пострадавшие вызвали скорую помощь, которая отвезла их в больницу.

Чаще всего причиной массовых отравлений после употребления еды из общепита становится бактерия сальмонелла (Salmonella). Она вызывает сальмонеллез, который характеризуется резким повышением термпературы, болью в животе, диареей и рвотой. Первые симптомы болезни обычно проявляются через несколько часов — от шести до 72 — после употребления зараженных продуктов и сохраняются на протяжении 2-7 дней.

В середине июня в нескольких российских регионах произошла вспышка заболеваемости ботулизмом из-за зараженной ботулотоксином консервированной фасоли в готовых блюдах. Были госпитализированы более 300 человек, причем несколько десятков пациентов пришлось подключить к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Первые случаи заболевания были зафиксированы в Москве. Все заболевшие ели салат лобио с фасолью «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе»), который заказывали с доставкой на дом. За несколько дней к медикам обратились более 120 жителей столицы, из них 53 оказались в больницах в тяжелом состоянии. Вскоре начали поступать сообщения о ботулизме в Нижегородской области и Казани.

Ботулизм возникает под действием нейротоксина, который вырабатывается палочковидной бактерией из рода клостридий и влияет на центральную нервную систему, угрожая жизни больного. Первые симптомы ботулизма легко спутать с пищевым отравлением или ОРВИ, но именно на этой стадии крайне важно поставить диагноз, чтобы спасти пациента. Смертность от ботулизма может достигать 60% в зависимости от применяемого лечения или его отсутствия. Летальный исход наступает из-за паралича дыхательной мускулатуры, который приводит к асфиксии.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Она предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

По делу задержали четырех фигурантов, включая повара компании-производителя фасоли «Савон-К», гражданина Таджикистана Карима Норматова. По версии следствия, Норматов по указанию директора «Савон-К» Владимира Шина готовил и упаковывал фасоль с нарушением требований безопасности, чтобы максимально удешевить производство.

В ходе проверок Роспотребнадзор изъял 172 тонны опасной фасоли, в которой после консервирования из-за нарушения норм произошло массированное накопление ботулотоксина. Ведомство выявило девять компаний, которые, как и «Кухня на районе», использовали в своих блюдах фасоль от «Савон-К». Шесть из них даже не уведомили надзорные органы о начале своей деятельности. Работа всех предприятий общепита была приостановлена.