В Иране с конца декабря не утихают массовые протесты. На этом фоне в мире начали делать ставки на то, сможет ли удержаться действующий режим в Иране, обратил внимание RTVI. И большинство уверено, что верховный лидер Исламской республики Али Хаменеи будет отстранен до конца 2026 года.

Согласно данным Polymarket — платформы рынков предсказаний, которая позволяет людям делать ставки на мировые события, на 14:15 по Москве вероятность такого развития событий составляет 60%. При этом лишь 20% считают, что аятоллу сместят уже к концу января.

А вот в то, что режим все-таки падет к концу года, верят меньше половины — 44% тех, кто сделал ставку. Прогноз до конца января еще меньше в сравнении с вероятностью отстранения Хаменеи — всего 13%.

Ранее старший преподаватель ирановедения в Центре арабских и исламских исследований Австралийского национального университета, доктор Алам Салех рассказал RTVI, что в стране действуют параллельные структуры безопасности для сдерживания друг друга. Они создают «внутреннюю защиту от переворотов» из-за чего невозможно массовое дезертирство военных.

Массовые протесты в Иране не утихают с 28 декабря. Изначально они были вызваны обвалом курса национальной валюты, но потом приобрели политический характер. Люди, выходящие на улицы, призывают к свержению режима аятолл.

Сообщалось, что протесты охватили Тегеран и десятки других городов Ирана, однако реальный масштаб неизвестен, так как власти отключили интернет в стране. Очевидцы рассказывают о массовых репрессиях в отношении демонстрантов — уже была информация о 2000 убитых.