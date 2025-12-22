Уголовное дело в отношении иностранца, расправившегося в ноябре 2024 года со своей пятимесячной дочерью в Люберцах, направлено в суд. Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, преступление произошло 19 ноября 2024 года в квартире, расположенной в Малаховке. Днем 29-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья «раздраженный» длительным плачем своей пятимесячной дочери нанес ей множественные удары в область головы. От полученных травм девочка скончалась на месте.

Как уточнили в прокуратуре, иностранец совершил убийство в присутствии жены и восьмилетней падчерицы. Также выяснилось, что мужчина систематически их избивал, а его супруга подвергалась побоям, в том числе будучи беременной. 21 ноября обвиняемого заключили под стражу.

Иностранец обвиняется в убийстве малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенном с особой жестокостью (п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ), истязании путем систематического нанесения побоев в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, и несовершеннолетнего (п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ), а также в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением (ст. 156 УК РФ).

