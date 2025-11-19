В России матери стали чаще убивать собственных детей на почве психоза, который может возникнуть из-за употребления синтетических наркотиков или социального напряжения. Таким мнением в беседе с «Абзацем» поделилась психиатр-нарколог Мария Касперович.

«Сейчас синтетические наркотики дают симптомы параноидальной шизофрении, бред и галлюцинации, иногда люди видят перед собой не ребенка, а чудовище и искренне верят в психозе, что это так и есть <…> даже с первого раза можно впасть в психоз», — отметила врач.

Психоз (с латинского psychosis — «нарушение души») — это расстройство психики, при котором искажается восприятие реальности. Человек теряет самокритику к собственному состоянию и ведет себя неадекватно.

Среди других причин возникновения расстройства Касперович выделила социальное напряжение, с которым многие современные женщины, по ее словам, не справляются. Если во времена, когда люди «жили в деревнях и сажали картошку», все было понятно, то теперь человеческий мозг не всегда успевает за развитием, объяснила психиатр.

За последнее время в России участились случаи детоубийства. Так, например, 19 ноября стало известно о трагедии в Симферополе — женщина задушила своего девятилетнего сына. По предварительным данным, она совершила преступление, потому что мальчик «раздражал ее» и просил еды. По информации соседей, женщина состояла на учете в психдиспансере и у нее периодически случались так называемые срывы.

16 ноября на востоке Москвы в Гольяновском пруду рабочий нашел рюкзак, в котором находилась голова убитого шестилетнего ребенка. Позже его тело обнаружили на балконе квартиры в Балашихе. На следующий день после этого в убийстве мальчика призналась его собственная мать. Baza писала, что у женщины параноидальная шизофрения и она стоит на учете у психиатра. 18 ноября Балашихинский суд Московской области арестовал ее.

Ранее, 12 ноября, на западе Москвы женщина убила своего шестилетнего сына, после чего предприняла попытку самоубийства и была госпитализирована. Следствие показало черно-белые фото предполагаемых орудий убийства — молотка и кухонного ножа и возбудило уголовное дело.

До этого, 10 октября, в Барнауле 17-летняя девушка тайно родила и убила своего ребенка, после чего попыталась спрятать тело у местного пруда. По версии Следственного комитета, подросток испугалась, что родители узнают о произошедшем и нанесла своему новорожденному сыну несколько ударов, предположительно, ножом, в шею и грудь. После того, как тот умер, девушка завернула тело ребенка в полиэтиленовый пакет и вынесла его на улицу.